Die Deutsche Bahn bietet für begrenzte Zeit ein spezielles Familienticket für Reisen innerhalb Deutschlands an. Das auch über den DB Navigator buchbare Angebot richtet sich an kleine Gruppen mit Kindern und umfasst neben der Fahrt auch Sitzplatzreservierungen für bis zu fünf Personen.

Nach Angaben der Bahn können mit dem Ticket ein oder zwei Personen ab 15 Jahren gemeinsam mit bis zu vier Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren reisen. Voraussetzung ist lediglich, dass mindestens ein Erwachsener und ein Kind gemeinsam unterwegs sind. Insgesamt sind entweder zwei Erwachsene und drei Kinder oder ein Erwachsener und vier Kinder auf einem Ticket zugelassen, wobei es nicht erforderlich ist, dass die Reisenden miteinander verwandt sind.

Für Fahrten ausschließlich im Fernverkehr mit ICE-, IC- und EC-Zügen kostet das Ticket für eine einfache Strecke 59,99 Euro. Für Hin- und Rückfahrt werden 99,99 Euro fällig. Wird auf einem Teil der Strecke zusätzlich der Nahverkehr genutzt, erhöht sich der Preis auf 81,99 Euro für die einfache Fahrt beziehungsweise 143,99 Euro für Hin- und Rückfahrt.

Der Aktionstarif ist auf den Sommer begrenzt und lässt sich für Fahrten bis einschließlich 14. September noch bis zum 12. September buchen.

D-Ticket JugendBW gilt auch in Frankreich

Jugendliche und junge Erwachsene unter 28 Jahren mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz oder dem Saarland können im Juli und August wieder kostenlos grenzüberschreitend reisen, wenn sie im Besitz eines Deutschlandtickets sind.

Das D-Ticket JugendBW wird in diesen beiden Monaten auf den Regionalverkehr der französischen Région Grand Est ausgeweitet. Darüber hinaus kann man mit dem Ticket auch Verbindungen bis zum Pariser Bahnhof Gare de l’Est sowie nach Luxemburg nutzen, sofern man ausschließlich mit Bussen und Regionalzügen reist. Für die Züge von Straßburg und Mulhouse nach Paris ist allerdings eine Reservierung erforderlich. Detaillierte Informationen finden sich auf der Webseite zum Angebot.

Das D-Ticket JugendBW wird für Schüler, Studierende, Auszubildende und Freiwilligendienstleistende bis zur Vollendung des 27. Lebensjahrs für 45 Euro pro Monat angeboten.