Signify hat das Angebot von Philips Hue um neue Wandschalter-Module, zusätzliche Leuchten für den Entertainment-Bereich sowie eine überarbeitete E14-Kerzenlampe erweitert. Die neuen Geräte sind teils ab sofort verfügbar oder sollen spätestens bis Monatsende zu kaufen sein.

Wandschalter für Unterputz-Installation

Neue Unterputz-Module für Wandschalter sollen dabei helfen, konventionelle Lampen in die Hue-Umgebung zu integrieren, ohne dass diese durch smarte Leuchtmittel ersetzt werden müssen. Um die Bedürfnisse der Nutzer bestmöglich abzudecken, werden unterschiedliche Ausführungen für einfache und doppelte Lichtschalter sowie ein separates Dimm-Modul angeboten.

Auf diese Weise lassen sich herkömmliche Lampen auf die gleiche Weise wie smarte Leuchtmittel über die Hue-App und vorhandenes Zubehör steuern sowie in Automationen einbinden.

Zusätzlich kündigt Signify eine kabelgebundene Version des Hue-Wandschalters für bereits vorhandene Hue-Lampen an. Dadurch können die Lampen dauerhaft mit dem Hue-System verbunden bleiben und zuletzt genutzte Einstellungen nach dem Einschalten beibehalten.

Die neuen Wandschalter-Varianten sollen für 49,99 Euro, 54,99 Euro und 59,99 Euro erhältlich sein. Der Preis für das Modul für Hue-Lampen ist mit 44,99 Euro etwas günstiger angesetzt.

Neue Ambient-Lampen

Ebenfalls neu sind die Hue Play Gradient Tischleuchte sowie eine Stehleuchte, die in zwei Größen angeboten werden soll. Die Produkte richten sich vor allem an Anwender, die ihre Beleuchtung mit Filmen, Spielen oder Musik synchronisieren möchten.

Die Leuchten lassen sich laut Signify in bestehende Hue-Installationen integrieren und mit der Hue Sync Box oder den Hue-Sync-Anwendungen für Fernseher und Computer verbinden. Die Beleuchtung könne anschließend auf Inhalte auf dem Bildschirm oder auf Musik reagieren und ihre Farben sowie Helligkeit entsprechend anpassen. Je nach Modell und Größe liegen die Preise bei 79,99 Euro, 139,99 Euro beziehungsweise 149,99 Euro.

Überarbeitete E14-Kerzenlampe

Signify hat zudem eine überarbeitete Version der E14-Kerzenlampe von Philips Hue vorgestellt. Die neue Generation nutzt eine Vollspektrum-Tageslichttechnologie und soll dadurch einen größeren Bereich an Farbtemperaturen darstellen können, von warmem „Kerzenlicht“ bis hin zu helleren Tageslichteinstellungen.

Die neue Lampe ist laut Hersteller nicht nur präziser dimmbar, sondern soll im Vergleich zum Vorgängermodell rund 40 Prozent weniger Energie verbrauchen. Darüber hinaus wurde die Unterstützung für den Smarthome-Standard Matter integriert. Der Preis für die neue E14-Kerze wird mit 21,99 Euro für die Weißlicht-Variante, 39,99 Euro für das White-Ambiance-Modell und 64,99 Euro für die Variante White & Color Ambiance angegeben.