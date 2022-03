Grün mit 130 Euro Farbaufpreis: Amazon listet neue iPhone-Modelle

Während etwa das iPhone 13 mit 128 GB in der weißen Polarstern-Variante bereits für 759 Euro zu haben ist, werden für die ansonsten baugleiche Version in Grün 899 Euro berechnet. Im Fall des iPhone 13 mit 128 GB ein satter Aufschlag von 130 Euro.

Neben dem iPhone 13 und iPhone 13 mini in Grün , werden das iPhone 13 Pro und das iPhone 13 Pro Max in Alpingrün angeboten, tragen bei Amazon derzeit jedoch noch die offiziellen Apple-Preise.

Sowohl das neue iPhone SE als auch die neuen, grünen Farbvarianten von iPhone 13 und iPhone 13 Pro werden in zwei Tagen, am 18. März, offiziell in den Verkauf starten. Der Onlinehändler Amazon hat nun damit begonnen die neuen Gerätemodelle zu listen .

