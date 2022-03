United Internet: Eigenes Mobilfunknetz startet bereits 2022

Mit der Markenbezeichnung „United Internet“ können nicht alle Anwender sofort etwas anfangen, die zugehörigen Unternehmen WEB.de, GMX, 1&1, Strato, Sedo und IONOS hingegen, sind hierzulande durchaus bekannt. Alles Namen, die zum Portfolio von „United Internet“ gehören, dem insgesamt 16 Marken zugeordnet werden.

Die 16 Marken von United Internet

Jetzt plant der Internetgigant den Aufbau eines eigenen Mobilfunknetzes, das noch im laufenden Jahr an den Start gehen soll und dann direkt mit den Netzen der Telekom, von Vodafone und von o2 bzw. der Telefónica konkurrieren wird. Die Tatsache, dass sich United Internet am Bau eines eigenen Netzes versuchen wird, steht seit der Ersteigerung der 5G-Frequenzen durch das Unternehmen fest. Dass dieses jedoch schon 2022 an den Start gehen wird, hat Konzernchef Ralph Dommermuth erst jetzt in einem Interview mit der WELT AM SONNTAG zu Protokoll gegeben.

2022 für 5G-Router, ab 2023 auch für Smartphones

Demnach arbeiten die Mobilfunk-Spezialisten von 1&1 bereits am Aufbau der ersten Basisstationen, von denen bis zum Jahresende wohl etwa 1000 Stück verfügbar sein sollen. Diese sollen in einer ersten Schritt als 5G-Lieferanten vor allem mit DSL und Kabel-Anschlüssen konkurrieren und Internet nach Hause liefern. Erst im kommenden Jahr soll das Netz dann auch für mobile Smartphone-Anwender geöffnet werden. Dann werden die ersten eingebuchten Kunden in den Regionen, in denen noch keine Basisstationen von United Internet stehen, an das Netz des Roaming-Partners o2 weitergereicht.

1&1 selbst zählt derzeit etwa 11 Millionen Mobilfunkkunden, mit denen man das eigene Netz direkt zum Start befüllen könnte – bis 2025 sollen diese komplett von der eigenen Infrastruktur bedient werden. Bis 2030 soll das neue Mobilfunknetz dann die Hälfte der deutschen Bevölkerung erreichen.

„es wird keine Preisschlacht geben“

Ob sich das Vorhandensein eines vierten Mobilfunknetzes positiv auf die hiesigen Mobilfunktarife auswirken wird, bleibt abzuwarten. Konzern-Chef Dommermuth gibt sich im Gespräch mit der WELT AM SONNTAG diesbezüglich eher zurückhaltend: „[die Tarife] werden sehr attraktiv sein, so viel steht fest, aber es wird keine Preisschlacht geben.“