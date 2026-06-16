Zur Jahreszeit passend wollen wir mal wieder auf die Paddel-App Canua hinweisen. Die Anwendung hat uns bereits vor mehr als sechs Jahren auf dem Stand-up-Board begleitet, richtet sich jedoch ebenso an Kanufahrer. Seit wenigen Wochen liegt Canua in Version 3 vor. Das Update sorgte allerdings bei etlichen Nutzern für Probleme, die laut den Entwicklern inzwischen vollständig behoben wurden.

Mehr als 5.000 Gewässer und 150.000 relevante Objekte

Canua liefert Informationen zu mehr als 5.000 mit Kanus, Schlauchbooten und SUPs befahrbaren Gewässern in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die App bietet neben detaillierten Beschreibungen dieser Gewässer auch Informationen zu mehr als 150.000 Objekten“, die beim Befahren dieser Gewässer unterstützen oder gar relevant sind. Dazu zählen Ein- und Ausstiegsstellen, Wehre, Brücken, Pegel sowie allgemeine Gefahrenstellen. Ergänzend informiert die App über Gewässercharakter, Schwierigkeitsgrade und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke.

Tourenplanung und GPX-Aufzeichnung

Zu den Standardfunktionen von Canua gehört neben der Planung von Touren auch das Aufzeichnen von Fahrten. Diese können im Anschluss auch als GPX-Datei verschickt werden.

Mit dem Update auf Version 3 wurde neben neuen Darstellungs- und Planungsoptionen auch eine Account-basierte geräteübergreifende Synchronisation eingeführt. Allerdings hatten die Entwickler wohl auch den kostenlosen Funktionsumfang der App beschnitten und zuvor verfügbare allgemeine Informationen zu den Gewässern entfernt. Mit dem aktuell veröffentlichten Update auf Version 3.26.24 sind diese Informationen nun zurückgekehrt, sodass man Canua auch ohne jegliche Bezahlung dazu verwenden kann, sich allgemein über mögliche Ziele für Paddelausflüge zu informieren.

Plus-Version und regionale Karten als Bezahloption

Das Finanzierungsmodell der App geht in unseren Augen an sich in Ordnung. Es gibt eine Plus-Version, die umfangreiche Planungsfunktionen und zusätzliche Details bietet, die sich wahlweise für 39,99 Euro im Jahr oder wochenweise zum „Ausflugspreis“ von 6,49 Euro buchen lässt. Alternativ dazu kann man auch gezielt die Gewässerkarten für einzelne Zielregionen dauerhaft freischalten, die dann je nach Umfang zwischen 99 Cent und 2,99 Euro kosten.