Apple Music: 3 neue Gratis-Monate für ehemalige Nutzer

Apples Musik-Streaming-Dienst bietet ausgewählten Anwendern aktuell erneut die Möglichkeit zum kostenlosen Test an – dies übrigens auch, wenn diese in der Vergangenheit bereits kostenlose Probemonate in Anspruch genommen haben.

Unter welchen Voraussetzungen die 3-Monats-Aktion eingeblendet wird ist derzeit unklar. Den uns vorliegenden Hinweisen nach zu Urteilen scheinen die Tippgeber jedoch Glück damit gehabt zu haben, dem Link zu folgen, der auf Apples offizielle Preisträger-Übersicht der diesjährigen „Apple Music Awards“ verweist.

Hier fragt Apple dann direkt: „Hast du uns vermisst? 3 Monate kostenlos, nur für dich!“ und bietet die erneute Aktivierung eines Premium-Accounts an. Dieser läuft ein Vierteljahr ohne Monatsgebühren und geht anschließend direkt in ein kostenpflichtiges Abo um, das sich zum Monatspreis von 9,99 Euro automatisch verlängert, sofern dieses nicht aktiv gekündigt wird.

Bei Annahme wir das Apple Music-Abo im Bereich Einstellungen > Apple ID > Abonnements angezeigt und kann hier jederzeit gekündigt werden.



Apple zuletzt energisch gegen Gratis-Angebote

In diesem Zusammenhang will an Apples Jimmy Iovine, in Cupertino lange Zeit für das Management des Musik-Streaming-Dienstes „Apple Music“ zuständig, erinnert werden. Dieser hatte sich in der Vergangenheit vehement gegen die branchenüblichen Gratis-Angebote ausgesprochen.

Und damit nicht genug: In den frühen tagen von Apple Music rasselte der Konzern unter anderem mit der Sängerin Taylor Swift zusammen. Swift verhinderte 2015 die Streaming-Verfügbarkeit ihrer mit Spannung erwarteten Neuveröffentlichung und richtete sich in einem offenen Brief an Apple, der die Gratis-Dreingabe der ersten 90-Premium-Tage bei Apple Music kritisierte.

Ein Jahr später macht Swift dann Werbung für Apples Musik-Angebot und bewarb die von Apple zusammengestellten Sport-Playlisten auf einem Laufband.