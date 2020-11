Sonntagsfrage: iPhone-Widget zeigt aktuelle Ergebnisse

Der Berliner Software-Entwickler Henning Tillmann hat ein Widget für die kostenfreie Scriptable-Applikation zur Verfügung gestellt, das je nach politischer Ausrichtung des Anwenders, für gute bzw. schlechte Laune sorgen kann.

Tillmanns Widget zeigt die aktuellen Auswertungen der Sonntagsfrage, die als verlässliches Trend-Barometer gilt und in allen Bundesländern gleich formuliert wird: „Wen würden Sie wählen, wenn heute Bundestagswahl wäre?“

Die Implementierung des Entwicklers ist dabei sowohl in der Lage die Umfrage-Ergebnisse zur Bundestagswahl, zur Landtagswahl jedes Bundeslandes oder zur Wahl des Europäischen Parlaments anzuzeigen und lässt sich frei auf die eigenen Bedürfnisse konfigurieren.

Das Widget greift auf die stets aktuellen Prognose-Daten des Politik-Portals dawum.de zu und nutzt diese auch um die Sonntagsfrage für das Bundesland zu beantworten, das euch am Herzen liegt.



Hervorragend für Einsteiger

Tillmanns Widget eignet sich auch hervorragend für Einsteiger, die seit der Klopapier-Anzeige schon immer mal mit der Scriptable-Applikation experimentieren wollten, sich aber nicht an die Gratis-App herantrauten, die zur Anzeige ihrer Widgets auf kleine Javascript-Rezepte setzt.

So hat der Entwickler die Nutzung der Scriptable-Applikation und die Installation seines Rezeptes für die Sonntagsfrage in diesem Blogeintrag Schritt für Schritt beschrieben und nimmt hier auch Einsteiger behutsam an die Hand.

Das Scriptable-Widget ist eine Weiterentwicklung des funktional identischen Siri-Kurbefehls, den Tillmann bereits 2018 zur Verfügung gestellt hat.

Wir bitten euch in den Kommentaren auf politische Diskussionen zu verzichten, um allen Mitlesern einen entspannten Weg in das bevorstehende Wochenende zu ermöglichen. Javascript- und Scriptable-Anmerkungen sind hingegen gern gesehen.