Mit der Desktop-App von Claude Code kann man jetzt auch iOS-Anwendungen entwickeln und testen. Wie das Team hinter dem KI-Programmierassistenten mitteilt, lassen sich die Anwendungen direkt in der Desktop-App von Claude starten. Der für die Ausführung benötigte iOS-Simulator öffnet sich dabei direkt neben dem Chatfenster.

Die neue Funktion befindet sich derzeit in einer öffentlichen Beta-Phase und steht auf dem Mac für Nutzer der Tarife Pro, Max und Team zur Verfügung. Unternehmenskunden mit Enterprise-Abonnement erhalten dagegen zunächst keinen Zugriff.

Simulator startet automatisch

Die Erweiterung ergänzt die Entwicklungsumgebung von Claude um ein eigenes Fenster für den iOS-Simulator. Sobald der Assistent eine App erstellt, startet oder überprüft, wird der Simulator automatisch geöffnet. Entwickler können den Testvorgang in Echtzeit verfolgen oder selbst mit der Anwendung interagieren, während die KI ihre Arbeit im Hintergrund fortsetzt.

Wie aus der von Claude bereitgestellten Dokumentation hervorgeht, wird der Simulator direkt aus Claude Code heraus angesteuert. Anders als bei der Steuerung über Maus- und Tastatureingaben greift die KI dabei nicht auf den gesamten Bildschirm zu. Die Funktion unterscheidet sich damit deutlich von der Kommandozeilenversion von Claude Code. Dort wird der iOS-Simulator weiterhin bedient, indem die KI die Maus- und Tastatureingaben eines Nutzers nachahmt.

Nur für lokale Projekte

Voraussetzung für die Nutzung ist ein Mac mit einer aktuellen Version von Claude Desktop sowie eine installierte Xcode-Umgebung einschließlich des iOS-Simulators. Die Desktop-Anwendung von Claude bringt diese Komponenten nicht selbst mit, sondern greift auf die von Apple bereitgestellten Werkzeuge zurück.

Die Funktion steht ausschließlich in lokalen Sitzungen zur Verfügung. Wird Claude Code über eine Cloud- oder SSH-Verbindung genutzt, ist die Option nicht vorhanden, da in diesem Fall kein Zugriff auf die lokal installierten Simulatoren möglich ist.