3 Audible-Hörbücher für je 99 Cent: Erstmals klare Rückkehrer-Regelung

Audible, die Hörbuchplattform von Amazon, bietet im Rahmen der kommenden Prime Deal Days erneut eine massiv vergünstigte Abo-Aktion an. Nutzer können drei Monate lang jeweils ein beliebiges Hörbuch für 0,99 Euro pro Monat erwerben. Die Aktion läuft bis zum 16. Dezember 2025 und richtet sich laut Beschreibung an „neue Mitglieder“ in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Neu ist, dass Audible diesmal erstmals ganz konkret definiert, wer als Neukunde oder Rückkehrer gilt. Teilnahmeberechtigt sind Personen, die in den letzten 30 Tagen kein Audible-Abo genutzt haben, und die in den vergangenen 14 Monaten nicht bereits zwei oder mehr Aktionsangebote in Anspruch genommen haben.

Damit schafft Amazon deutlich mehr Transparenz. In der Vergangenheit mussten ehemalige Abonnenten selbst testen, ob sie für die Aktion freigeschaltet wurden. Nun ist klar geregelt, unter welchen Voraussetzungen auch Rückkehrer von dem immer empfehlenswerten 99-Cent-Zugriff profitieren können.

Teilnahme lässt sich einfach online prüfen

Ob ein bestehendes Amazon-Konto für die Aktion qualifiziert ist, lässt sich direkt auf der Aktionsseite feststellen. Dort erscheint nach dem Einloggen ein Hinweis, ob das Angebot für den jeweiligen Account verfügbar ist. Die Prüfung erfolgt automatisch, individuelle Ausnahmen sind nicht ausgeschlossen.

Auch wenn die Bedingungen nun klarer kommuniziert sind, bleibt es sinnvoll, es im Zweifel einfach auszuprobieren, insbesondere für Nutzer, deren Abo bereits länger zurückliegt.

Inhalte dauerhaft sichern, Abo jederzeit kündbar

Während der dreimonatigen Aktionsphase kann pro Monat ein Hörbuch oder Hörspiel dauerhaft zur persönlichen Bibliothek hinzugefügt werden. Diese Inhalte bleiben auch nach einer Kündigung im Nutzerkonto erhalten. Zusätzlich bietet Audible Zugriff auf exklusive Serienformate und Podcasts. Das Abo kann jederzeit beendet werden.

Erfolgt keine Kündigung, verlängert es sich nach Ablauf der Aktion automatisch zum regulären Preis von 9,95 Euro pro Monat, lässt sich aber auch dann immer zum Monatsende kündigen.