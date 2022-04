Apple-Ladegerät mit zwei USB-C-Anschlüssen im Anmarsch

Apple animiert seine Kunden dazu, mehrere Geräte aus dem hauseigenen Produktangebot wie etwa ein iPhone und eine Apple Watch gleichzeitig zu verwenden, bietet jedoch nur Netzteile mit einem USB-C-Anschluss an. Dies könnte sich allerdings zeitnah ändern. Offenbar aus einem Versehen heraus wurden für kurze Zeit Produktinformationen zu einem Dual-Port-USB-C-Adapter von Apple auf der Webseite des Herstellers angezeigt.

Laut dem Apple-Blog 9to5Mac wurde darin Ladegerät mit zwei USB-C-Anschlüssen und 35 Watt Gesamtleistung beschrieben, was es in dieser Form bislang von Apple nicht gibt. Den genannten Spezifikationen zufolge könnte das mit dem PD-Standard kompatible Ladegerät beispielsweise ein iPhone schnell laden und gleichzeitig noch eine Apple Watch mit Ladestrom versorgen. Dem Beschreibungstext zufolge unterstützt das Ladegerät an beiden verfügbaren Anschlüssen die folgenden Modi: 5VDC/3A, 9VDC/3A, 15VDC/2,33A oder 20VDC/1,75A.

Apples allgemeiner Infotext aus dem Dokument:

Use the Apple 35W Dual USB-C Port Power Adapter and a USB-C cable (not included) to charge your device. Connect a USB-C cable to either port on the power adapter, extend the electrical prongs (if necessary), then plug the power adapter firmly into the power outlet. Ensure the power outlet is easily accessible for disconnecting. Connect the other end of the cable to your device.