Google: Viele Änderungen für Kinder und Jugendliche angekündigt

In Googles App Store, dem sogenannten Play-Store, soll ein gesonderter Bereich entstehen, in dem Google ausschließlich Anwendungen anbietet die sich an die Richtlinien für familienfreundliche Inhalte halten. In-App-Käufe können hier etwa nur nach einer zusätzlichen Autorisierung durchgeführt werden, störende In-App-Werbung ist in den familienfreundlichen Anwendung untersagt.

Auf dem Videoportal YouTube sollen Pause-Erinnerungen und der Hinweis auf die bevorstehende Schlafenszeit dafür sorgen, dass Nutzer unter 18 Jahren nicht mehr in unglaublich langen Videositzungen versacken. In der speziell auf Kinder ausgerichteten YouTube-Kids-Applikation sollen eine neue Autoplay-Funktion eingeführt werden, die ab Werk standardmäßig deaktiviert ist.

Der Suchmaschinen-Anbieter Google hat angekündigt in den kommenden Tagen und Wochen zahlreiche Änderungen an seinen Produkten vornehmen zu wollen, die im Netz aktive Kinder und Jugendliche besser vor dem Datenhunger des Unternehmens schützen sollen.

