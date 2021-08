„Foundation“ auf Apple TV+: Apple zeigt offiziellen Trailer

In der Apple-Produktion treten unter anderem Jared Harris und Lee Pace sowie Lou Llobell und Leah Harvey auf. Der Trailer kann in der Apple TV-App und auf YouTube konsumiert werden.

In gut einem Monat, am 24. September, startet Apples Science-Fiction-Epos „Foundation“ auf Apple TV+. Nach der Veröffentlichung von zwei Teasern zeigt Apple jetzt den ersten offiziellen Trailer des Weltraum-Dramas, dessen erste Staffel auf 10 Folgen angelegt ist und auf der gleichnamigen Buch-Trilogie von Isaac Asimov basiert.

