Google: Tracking von App-Aktivitäten wird wieder aktiviert

Soweit erst mal nichts besonderes, würde die Verfügbarkeit der neuen Suchfunktion nicht mit einer Änderung an den vielleicht schon von euch konfigurierten Web- & App-Aktivitäten einhergehen. So hat der Werbevermarkter angekündigt, mehrere Tracking-Einstellungen wieder aktivieren zu wollen, die ihr bei zurückliegenden Abstechern in die Einstellungen eures Google-Kontos eventuell schon ausgeschaltet habt.

Der Suchmaschinen-Anbieter Google hat die Bereitstellung einer neuen Funktion angekündigt , die die Suche in Arbeitsdokumenten, im Kalender, im Google Chat und im Google Drive vereinfachen soll. Das neue Feature nennt sich „Google Workspace-Suchverlauf“ und soll ab Ende März in den Einstellungen des persönlichen Google-Kontos auftauchen.

Insert

You are going to send email to