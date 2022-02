Circles-App: Neue alte Ideen für private soziale Netzwerke

‎Circles: Share More with Less

Natürlich wäre es einfach, der neuen Anwendung mit Verweis auf das Henne-Ei-Problem so gut wie keine Chancen auf einen langfristigen Erfolg zu prognostizieren, so pessimistisch wollen wir die junge App aber nicht betrachten und freuen uns über frischen Wind in der nach wie vor von Facebook dominierten Kategorie.

Die App, die sich momentan noch in der Betaphase befindet aber schon jetzt mit dem Einladungscode FULLCIRCLE ausprobieren lässt, hat sich leider noch nicht für ein Monetarisierungsmodell entschieden und bietet sich, aktuell vollfinanziert von einem Wagniskapitalgeber, komplett kostenlos an.

Nutzer konnten so die eigene Familie vom Sportverein und den Kollegen trennen und alle Einzelgruppen gesondert administrieren. Dies sorgte für Übersicht und dafür, dass sich alle der so erstellten Kreise ganz gezielt mit geteilten Inhalten versorgen ließen.

Wer erinnert sich noch an die ersten Gehversuche von Google+ ? Der inzwischen wieder eingestellte Facebook-Konkurrent des Suchmaschinen-Anbieters Google hatte 2011 mit etlichen Startproblemen zu kämpfen, traft in den Augen viele Anwender aber zumindest eine richtige Entscheidung: Google+ setzte auf die Trennung unterschiedlicher Freundeskreise.

