Roku Streambar: SoundBar mit AirPlay und HomeKit zum Kampfpreis

Roku, der erst seit Ende des letzten Jahres auch in Deutschland aktive Anbieter von Streaming-Hardware, die mit Amazons Fire-Geräten und dem vergleichsweise teuren Apple TV konkurrieren, drängt mit Kampfpreisen in den hiesigen Markt. Von den günstigen Roku-Sticks ganz abgesehen, gibt es die Roku Streambar nur drei Monate nach ihrem Debüt heute erstmals für nur 99 Euro.

Die kompakte Soundbar, die wir auf ifun.de zum Verkaufsstart ganz ausführlich vorgestellt haben, erweitert vorhandene Fernseher nicht nur um den Zugang zu zahlreichen Streaming-Diensten und Mediatheken – welche genau unterstützt werden könnt ihr in dieser Übersicht einsehen – sondern versorgt das vernachlässigte TV-Gerät in der Gartenlaube auch mit einem ordentlichen Sound.

4K HDR und TV-Ton per HDMI-ARC

So lässt sich die Roku Streambar per HDMI-Kabel an den ARC-Anschluss des vorhandenen Fernsehgerätes anschließen und übernimmt anschließend die Ausgabe des TV-Tons. Gerade bei günstigen Flachbild-Fernsehern, die ihre Audioausgabe gerne auch planlos nach hinten an die Wand abstrahlen, eine Wohltat für die Ohren.

Mit AirPlay und HomeKit-Anbindung

Neben dem Streaming-Angebot, das sich vor allem für Fernseher ohne eigene Applikationen anbietet, erweitert die Roku Streambar das Entertainment-Setup zudem um einen AirPlay-Empfänger und ist darüber hinaus sogar in der Lage, sich in vorhandene HomeKit-Setups zu integrieren. Die HomeKit-Anbindung ermöglicht das Ausschalten der Roku Streambar und des verbundenen Fernsehers über die Home-App und per Siri-Sprachbefehl.

Rokus Streambar unterstützt 4K- und HDR-Inhalte, lässt sich über eine eigene iPhone-Applikation konfigurieren und wird von einer Fernbedienung begleitet, die die Steuerung auch auf ganz herkömmliche Art und Weise ermöglicht. Für 99 Euro ein Schnäppchen.