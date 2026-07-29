Google reicht praktische Apple-Watch-Funktion nach

Google arbeitet offenbar an einer neuen Funktion, mit der sich die Pixel Watch automatisch über das gekoppelte Smartphone entsperren lässt. Sobald der Nutzer sein Pixel Phone freigibt, soll auch die am Handgelenk getragene Uhr ohne erneute PIN-Eingabe zugänglich werden.

Hinweise auf die Funktion mit der Bezeichnung „Phone to Watch Unlock“ wurden im Programmcode der Google-App „Connected Phone and Watch Services“ entdeckt (via Android Authority). Eine offizielle Ankündigung oder einen konkreten Starttermin gibt es bislang nicht.

Einmalige Bestätigung mit der Uhren-PIN

Bei der Einrichtung müssen Nutzer den aktuellen Code oder das Entsperrmuster ihrer Pixel Watch offenbar einmalig auf dem Smartphone eingeben. Anschließend soll die Uhr automatisch freigegeben werden, wenn das gekoppelte Pixel Phone entsperrt wird.

Praktisch wäre dies beispielsweise nach dem Laden oder Ablegen der Uhr. Smartwatches sperren sich aus Sicherheitsgründen automatisch, sobald sie vom Handgelenk genommen werden. Nach dem erneuten Anlegen ist bislang eine Eingabe auf dem kleinen Uhrendisplay erforderlich.

Da die Hinweise in einer ausschließlich für Pixel-Geräte vorgesehenen Systemkomponente entdeckt wurden, dürfte die Funktion zunächst auf die Kombination aus Pixel-Smartphone und Pixel Watch beschränkt bleiben.

Bislang funktioniert es nur andersherum

Google bietet bereits „Watch Unlock“ an. Damit kann eine entsperrte und am Handgelenk getragene Pixel Watch das gekoppelte Smartphone freigeben. Die nun entdeckte Neuerung würde den umgekehrten Weg ergänzen.

Wann Google „Phone to Watch Unlock“ veröffentlicht, ist offen. Die Funktion könnte mit einem kommenden Pixel-Update freigeschaltet werden, kann vor der offiziellen Veröffentlichung aber ebenso noch verändert oder wieder entfernt werden.

Apple bietet die Funktion seit Jahren

Für Apple-Watch-Nutzer ist das Prinzip nicht neu. In der Watch-App auf dem iPhone lässt sich unter „Code“ die Option „Mit iPhone entsperren“ aktivieren. Befindet sich die Uhr am Handgelenk und in Reichweite, wird sie zusammen mit dem iPhone freigegeben.

Über das gegenseitige Entsperren von Apple Watch und iPhone hatten wir bereits ausführlicher berichtet. Google würde mit der geplanten Neuerung somit vor allem eine seit Langem etablierte Komfortfunktion des Apple-Ökosystems nachreichen.