Ein Fingertipp genügt: Granola protokolliert Gespräche am Handgelenk

Die KI-Notiz-App Granola ist jetzt auch auf der Apple Watch verfügbar. Nutzer können Besprechungen und spontane Gespräche direkt am Handgelenk aufzeichnen und anschließend automatisch transkribieren und zusammenfassen lassen.

Aufnahme startet mit einem Fingertipp

Zum Start genügt ein Fingertipp in der Watch-App. Das Display färbt sich daraufhin auffällig grün und ein Signalton bestätigt die laufende Aufnahme. Für spontane Gespräche lässt sich Granola als Komplikation auf dem Zifferblatt ablegen.

Bei Terminen aus dem verbundenen Kalender erinnert die Uhr kurz vor Beginn an die mögliche Aufzeichnung. Nach dem Gespräch erscheinen Transkript, Zusammenfassung, Entscheidungen und offene Aufgaben automatisch in Granola auf dem iPhone sowie auf dem Mac oder Windows-PC.

Die Aufnahme funktioniert auch dann, wenn die Apple Watch vorübergehend keine Internetverbindung besitzt. Die Audiodatei wird zunächst auf der Uhr gespeichert und später an das gekoppelte iPhone übertragen.

Verarbeitung erfolgt nicht auf der Uhr

Die eigentliche Transkription findet nicht lokal auf der Apple Watch oder dem iPhone statt. Die Aufnahme wird über das Smartphone hochgeladen und in der Cloud verarbeitet. Granola zufolge werden zwischengespeicherte Audiodateien nach Abschluss der Transkription aus den eigenen Systemen und denen beteiligter Dienstleister gelöscht.

Transkript und fertige Notizen bleiben dagegen im Benutzerkonto erhalten und werden zwischen den Geräten synchronisiert. Granola erklärt, dass Drittanbieter wie OpenAI oder Anthropic persönliche Daten nicht zum Training ihrer Modelle verwenden dürfen. Anonymisierte Inhalte können jedoch zur Verbesserung eigener Modelle genutzt werden, sofern man dem nicht in den Einstellungen widerspricht.

Zustimmung bleibt zwingend erforderlich

Das grüne Display und der Signalton machen den Aufnahmestart sichtbar beziehungsweise hörbar. Sie ersetzen jedoch nicht die vorherige Information der Gesprächspartner. Granola fordert Nutzer in seiner Anleitung selbst dazu auf, alle Beteiligten auf die Aufzeichnung hinzuweisen.

In Deutschland kann das unbefugte Aufnehmen nichtöffentlich gesprochener Worte nach Paragraf 201 StGB strafbar sein. Vor dem Start sollten daher alle Gesprächsteilnehmer unmissverständlich zustimmen. Auf die rechtlichen Risiken verdeckter Mitschnitte haben wir bereits ausführlicher hingewiesen.

Die Watch-App setzt watchOS 11 sowie die aktuelle Granola-App auf dem gekoppelten iPhone voraus. Die Anwendung kann kostenlos ausprobiert werden und ist bislang ausschließlich auf Englisch verfügbar. Ähnliche KI-Auswertungen bieten auch spezielle Aufnahmegeräte wie die von uns vorgestellten Plaud-Rekorder. Granola benötigt dafür jedoch keine zusätzliche Hardware.