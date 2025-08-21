iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 849 Artikel

Aufnahmetipps und gesprochene Korrekturen

Google Pixel mit imposanten KI-Funktionen für Fotos und Bildbearbeitung
Zusammen mit der Vorstellung der neuen Pixel-Modelle hat Google auch die Software seiner Smartphones in nahezu allen Bereichen verbessert. Uns stechen hier ganz besonders zwei neue Funktionen für die Kamera und Bildbearbeitung ins Auge, von denen sich Apple gerne eine Scheibe abschneiden kann.

Assistenz beim Fotografieren

Die Basis für die neuen Foto-Funktionen schafft Googles in die Pixel-Smartphones integrierte Gemini-KI. Darauf baut auch der neue Kamera-Assistent auf, der Nutzer in Echtzeit beim Fotografieren unterstützen kann.

Wird die Funktion aktiviert, so analysiert die Kamera die Umgebung vor dem Objektiv, um Vorschläge zu Bildausschnitt, Modus oder Objektwahl zu machen.

Laut Google ist der Kamera-Assistent in der Lage, den Kontext einer Aufnahme zu erkennen. Ob in einer Bar, in der Natur oder zu Hause – die Software unterstützt mit zu der Umgebung und dem Motiv passenden Tipps. Der Kamera-Assistent kann beispielsweise empfehlen, eine Person im Vordergrund zu platzieren, um die Bildwirkung zu verstärken. Wer sein Essen fotografieren möchte, wird bei der Wahl des Blickwinkels beraten. Ergänzend können Kameraeinstellungen wie Kontrast oder Belichtung automatisch angepasst werden, um die Aufnahme zu verbessern.

Bildbearbeitung per Spracheingabe

Die Bearbeitung von bereits vorhandenen Fotos lässt sich auf den neuen Google-Telefonen weitgehend per Spracheingabe erledigen. Dabei geht es keineswegs nur um einfache Tätigkeiten wie Formatänderungen, sondern man kann die Funktion auch dazu verwenden, um störende Objekte zu entfernen, Farben zu verändern oder die Bildkomposition zu verbessern. Selbst komplexe Änderungen lassen sich Google zufolge innerhalb von Sekunden umsetzen.

Als Beispiele nennt Google die Möglichkeit, unerwünschte Gegenstände wie Mülleimer im Hintergrund von Gruppenfotos nachträglich verschwinden zu lassen. Auch Anpassungen wie eine hellere Darstellung oder zusätzliche Details – etwa Wolken am Himmel – sollen per Sprach- beziehungsweise Texteingabe erzeugt werden können

Die neuen Funktionen stehen ausschließlich auf den eben vorgestellten Pixel-10-Geräten zur Verfügung.
21. Aug. 2025 um 15:58 Uhr von chris


  • Apple wirkt wie eine edle Kutschenmanufaktur, die gerade das Automobil verpasst.

  • Ach wer Brauch den Quatsch – wenn man liquid Glass bekommt

  • Entweder man kann gut fotografieren oder man lässt es halt…

