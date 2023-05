Google Pixel Fold: Vorstellung des Klapptelefons im Livestream

Einen knappen Monat vor der am 5. Juni beginnenden World Wide Developers Conference von Apple lädt Google am heutigen Mittwoch Entwickler und interessierte Menschen zum Auftakt seiner Entwicklerkonferenz Google I/O. Das Highlight zumindest für all jene Nutzer, die sich für Neuentwicklungen auf dem Smartphone-Markt interessieren, wird aller Voraussicht nach die Vorstellung der neuen Pixel-Modelle sein.

Ganz besonders hoch sind die Erwartungen natürlich mit Blick auf das Google Pixel Fold. Wir haben im Vorfeld ja schon über die anstehende Neuvorstellung berichtet und Google hat mittlerweile auch bestätigt, dass sein Pixel-Lineup heute Abend um erste Klapp-Smartphone erweitert wird.

Wir dürfen gespannt sein, was genau uns im Rahmen der heutigen Vorstellung des Geräts erwartet. Fakt ist, dass mit Google nach Samsung fortan ein weiterer namhafter Hersteller sein Glück in der neuen Produktkategorie versucht. Das „faltbare“ Google Pixel wird aller Voraussicht nach zusammengeklappt ungefähr so groß wie ein iPhone sein, nur etwas dicker, und geöffnet dann über eine beinahe Tablet-großen Bildschirm verfügen.

Apple wartet weiter ab

Google überträgt die Eröffnungsveranstaltung zu seiner diesjährigen Entwicklerkonferenz und damit verbunden auch die Präsentation der neuen Pixel-Variante sowie mit Sicherheit auch einer Reihe von weiteren Neuerungen im Soft- und Hardware-Bereich live. Wer die Veranstaltung nicht mitverfolgen will, kann sich im Anschluss daran die Zusammenfassung ansehen oder abwarten, bis wir die aus unserer Sicht interessanten Fakten zusammenfassen.

Im Zusammenhang mit dem wachsenden Trend zu klappbaren Telefon drängt sich natürlich mehr und mehr auch die Frage auf, was Apple in diesem Bereich vorhat. Aktuell gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass wir hier in absehbarer Zeit was zu erwarten haben. Allerdings darf man sich sicher sein, dass Apple dieses Segment aufmerksam beobachtet und im Stillen auch seine eigenen Versuche in diesem Bereich durchführt.