AirPods: Austausch bei Apple teils teurer als der Neukauf

Falls ihr noch die erste Generation der AirPods Pro in Verwendung habt, sei an dieser Stelle nochmal an die Möglichkeit erinnert, dass sich die Ohrhörer unter Umständen kostenlos bei Apple tauschen lassen. Das von Apple vor zwei Jahren gestartete „ Serviceprogramm für AirPods Pro bei Tonproblemen “ ist immer noch aktiv und berechtigt zum kostenlosen Austausch bei folgenden Problemen:

Diese Erfahrung musste ifun.de-Leser Stefan machen, nachdem er seine AirPods 2 bei Apple tauschen lassen wollte. Zuvor hatte er sich auf Apples „Service und Reparatur“-Seite einen Kostenvoranschlag anzeigen lassen, wo der Austausch auf 89 Euro geschätzt wurde. Was man in diesem Zusammenhang allerdings gerne überliest, ist die Tatsache, dass dieser Preis nur für einen einzelnen AirPod oder das Ladecase gilt, nicht aber für den kompletten Austausch beider Ohrhörer inklusive Ladecase.

Insert

You are going to send email to