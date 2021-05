Google Maps will bei Routenplanung Bremsvorgänge vermeiden

Im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O hat Google nicht nur das kommende Android 12 vorgestellt, sondern auch Details zu Erweiterungen und Neurungen in anderen Unternehmensbereichen verkündet. Dazu zählt eine Reihe von nennenswerten Verbesserungen für die Karten-App Google Maps.

So will Google die Routenplanung künftig dahingehend verbessern, dass jene Routen bevorzugt werden, auf denen ein Fahrer aller Wahrscheinlichkeit nach seltener stark abbremsen muss. Die Berechnungen hierfür basieren auf der Auswertung von Navigationsstrecken. Die Routen, auf denen aller Wahrscheinlichkeit nach weniger scharf gebremst werden muss, werden immer dann empfohlen, wenn die Ankunftszeit gleich ist oder sich nur minimal unterscheidet. Google geht davon aus, dass diese Funktion das Potenzial hat, jährlich bis zu 100 Millionen starke Bremsvorgänge zu vermeiden und in der Folge auch die Unfallgefahr entsprechend zu verringern.

Google verspricht zudem, seine im vergangenen Jahr eingeführten detaillierten Straßenkarten noch in diesem Jahr auch nach Deutschland zu bringen. Zu den weltweit 50 weiteren Städten sollen auch München und Berlin gehören. Ebenfalls sollen sich belebte Orte besser in Googles Karten-App erkennen lassen. Zu den weiteren geplanten Neuerungen gehört die Möglichkeit, relevante Orte abhängig von der Tageszeit zu erkunden.