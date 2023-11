Google Maps: Neue Optik soll Vorsprung vor Apple bewahren

Bereits seit Monatsbeginn hat sich die neue Kartendarstellung von Google Maps teilweise auch schon in Deutschland gezeigt. Mittlerweile sollte die Überarbeitung bei allen Nutzern der App Standard sein. Damit verbunden gehen deutliche Verbesserungen bei der Navigation mit der Konkurrenz zu Apples Karten-App einher.

Im benachbarten Ausland war dies längst der Fall, jetzt zeigt Google Maps auch in Deutschland während der Navigation die für die aktuelle Position gültige Höchstgeschwindigkeit an. Auf den ersten Blick haben sich hier auch nicht ganz so viele Fehler eingeschlichen, wie dies beim Navigieren mit Apple Karten der Fall ist.

Die neue Kartendarstellung in Google Maps macht sich auch dann schon bemerkbar, wenn man die App ohne zu navigieren verwendet. Die kräftigeren Farben erinnern an die letzten Aktualisierungen der Karten-App von Apple und sind für uns eine willkommene Ablösung des schon etwas angestaubten ursprünglichen Designs der App.

In besonderem Maß machen sich die Neuerungen auch bemerkbar, wenn man den Layer mit den Infos zur Verkehrslage aktiviert hat. Die Hauptverkehrsrouten und ebenso Verkehrsstörungen werden jetzt optisch deutlicher hervorgehoben.

Kopf-an-Kopf-Rennen mit Apple Karten

In Verbindung mit der neuen Ansicht von Google Maps könnt ihr der App auch einen Testlauf in CarPlay gewähren. Bei einer Probefahrt am Wochenende haben sich hier insbesondere die Kreuzungsbereiche übersichtlicher und mit zumeist deutlicheren Fahrtanweisungen präsentiert. Ausnahmen bestätigen hier allerdings die Regel, so scheinen hier und da die sonst üblichen, sich and der Beschriftung der Wegweiser orientierenden Textergänzungen, komplett unter den Tisch gefallen zu sein.

Wie sich das neue Google Maps im Vergleich zu der vor noch nicht allzu langer Zeit ebenfalls komplett überarbeiteten Karten-App von Apple schlägt, muss sich im Langzeittest zeigen. Wer Lust hat, lässt wie wir bei seinen nächsten Navi-Fahrten einfach mal wieder beide Apps parallel laufen. Über die letzten Jahre hinweg hat Apple Karten gegenüber dem einstigen Überflieger Google Maps jedenfalls deutlich aufgeholt.