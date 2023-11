Der steile Aufstieg der ChatGPT-Macher OpenAI sieht sich von heftigen Turbulenzen gebeutelt. Eigentlich hatten wir uns im Anschluss an die Nachricht über die Entlassung des OpenAi-Chefs Samt Altman am Freitag erhofft, zu Wochenbeginn mehr über die Hintergründe zu erfahren. Mittlerweile wird das Unternehmen aber von einer handfesten Krise dominiert, die sich wohl nur noch durch eine komplette Neubesetzung der Führungsriege bewältigen lässt.

first and last time i ever wear one of these pic.twitter.com/u3iKwyWj0a — Sam Altman (@sama) November 19, 2023

Sam Altmans letzter Auftritt bei OpenAI

Nadella begrüßt Altman bei Microsoft

Seit Freitagabend ging es bei OpenAI Schlag auf Schlag. Zunächst hatte der Verwaltungsrat des Unternehmens Sam Altman mit der gerüchtetreibenden Aussage entlassen, man habe kein Vertrauen mehr in seine Fähigkeit, OpenAI weiter zu führen. Keinen Tag später machte dann die Meldung die Runde, Altman werde in seine Position als Unternehmenschef zurückkehren. Daraus wird allerdings eher nichts, denn der Microsoft-Chef Satya Nadella hat Altman mittlerweile als neuen Kollegen bei Microsoft begrüßt.

…wir freuen uns sehr, die Nachricht zu teilen, dass Sam Altman und Greg Brockman zusammen mit Kollegen zu Microsoft kommen werden, um ein neues fortschrittliches KI-Forschungsteam zu leiten

Mit Greg Brockman hat Microsoft dann neben Sam Altman auch gleich noch den Mitbegründer und zweiten führenden Kopf von OpenAI in die eigenen Reihen geholt. Auf Seiten von OpenAI soll derweil mit Emmett Shear der ehemalige Chef des Videodienstes Twitch die Zügel übernehmen.

OpenAI-Mitarbeiter drohen mit Wechsel zu Microsoft

Allerdings scheint der Führungswechsel bei OpenAi alles andere als in trockenen Tüchern. Deren Management sieht sich jetzt nämlich mit der Drohung von mehreren Hundert Entwicklern konfrontiert, den beiden ehemaligen Unternehmensköpfen zu Microsoft zu folgen.

In einem offenen Brief fordern 505 der 700 Angestellten von OpenAI den Verwaltungsrat des Unternehmens zum Rücktritt auf. Andernfalls werde man geschlossen zu Microsoft wechseln, der Konzern habe den Angestellten von OpenAI bereits zugesichert, dass es in dessen neuer KI-Abteilung ausreichend Arbeitsplätze für alle Beschäftigten von OpenAI gebe.

Breaking: 505 of 700 employees @OpenAI tell the board to resign. pic.twitter.com/M4D0RX3Q7a — Kara Swisher (@karaswisher) November 20, 2023

Das Thema dürfte auch über die nächsten Tage hinweg noch für Schlagzeilen und Diskussionsstoff sorgen. Microsoft ist seit Jahren einer der größten Kooperationspartner von OpenAI und wollte im Laufe einer langfristigen Geschäftsbeziehung mehrere Milliarden Dollar in das Unternehmen stecken. So wie es jetzt aussieht, könnte zumindest ein Teil dieser Gelder in den Aufbau einer neuen eigenen, mit OpenAI-Abtrünnigen besetzten KI-Abteilung fließen.