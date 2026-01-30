iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 277 Artikel

Auch für Fußgänger und Radfahrer

Google Maps in Deutschland: Navigation mit Gemini-Unterstützung
Google baut die Navigationsfunktionen von Google Maps weiter aus und integriert den KI-Assistenten Gemini tiefer in die App. Ziel ist es, alltägliche Aufgaben während der Navigation zu vereinfachen und die Orientierung zu verbessern.

Nach dem Start erster Funktionen im Herbst 2025 wird der Funktionsumfang nun auch in Deutschland schrittweise erweitert und steht nicht mehr nur Autofahrern zur Verfügung.

Sprachgestützte Hilfe während der Navigation

Gemini ermöglicht eine kontextbezogene Sprachbedienung direkt während der Routenführung. Nutzer können entlang der Strecke nach Restaurants, Geschäften oder Ladestationen suchen, ohne die Navigation zu unterbrechen. Auch einfache Folgeaufgaben lassen sich erledigen, etwa das Teilen der voraussichtlichen Ankunftszeit oder das Anlegen eines Termins im Kalender, sofern entsprechende Zugriffsrechte erteilt wurden.

Verkehrsereignisse wie Unfälle oder Staus lassen sich ebenfalls per Sprachbefehl melden, was die Aktualität der Verkehrsdaten verbessern soll. Die Funktionen werden ab sofort weltweit auch auf iOS bereitgestellt.

Orientierung mit proaktiven Hinweisen

Neben klassischen Abbiegehinweisen setzt Google verstärkt auf sichtbare Orientierungspunkte. Statt allein Entfernungen zu nennen, weist die App auf gut erkennbare Gebäude oder Geschäfte entlang der Route hin. Grundlage sind aktuelle Kartendaten und Abgleiche mit Street-View-Aufnahmen, um passende Orientierungspunkte auszuwählen.

Zusätzlich informiert Google Maps künftig auch ohne aktive Navigation über bevorstehende Verkehrsbehinderungen auf häufig genutzten Strecken. Diese Hinweise sollen helfen, Verzögerungen frühzeitig zu erkennen und Alternativen zu wählen.

Auch für Fußgänger und Radfahrer

In Deutschland wird Gemini nun auch für Fußgänger und Radfahrer freigeschaltet. Während des Gehens oder Fahrens lassen sich Fragen zur Umgebung stellen oder nahegelegene Ziele anzeigen. Für Radfahrer ist die freihändige Nutzung besonders relevant, da Ankunftszeiten abgefragt oder kurze Nachrichten diktiert werden können, ohne das Smartphone zu bedienen.

30. Jan. 2026 um 11:39 Uhr von Nicolas


    11 Kommentare bisher.

  • Und am besten gleich das Mikrofon automatisch mit einschalten. Wenn die App beim Abbiegen das Blinkgeräusch nicht hört, volle Möhre ein Warnsignal, mit der Aufforderung den Blinker zu setzen nicht vergessen.
    Das nimmt dermaßen überhand.

  • Californiasun86

    Funktioniert das auch Web Google Maps auf Apple CarPlay läuft und das iPhone in der Ladeschale liegt?
    Und muss ich dann „Hey Google“ sagen oder was?
    Hier hier auch mal stehen dürfen, ohne das man erst die Videos anschauen muss oder googeln.
    Aber hey, kein Problem. Mach ich halt :)

