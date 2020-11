Google Maps: Erweiterte COVID-Infos und ÖPNV-Auslastung kommen

Google will die in Google Maps angezeigten Corona-Infos zeitnah ausbauen. Noch in diesem Jahr sollen die seit September verfügbaren „Kartendetails“ zu COVID-19 dahingehend verbessert werden, dass darüber auch weitere Informationen abrufbar sind, einschließlich Angaben zur Zahl der registrierten Infektionsfälle.

Google will den als zusätzlichen Kartenlayer verfügbaren Infobereich unter anderem um Links zu regionalen Informationen zum Thema ausbauen. Darüber sollen dann Infos zu lokalen Richtlinien genauso zur Verfügung stehen wie beispielsweise die Standorte von Teststationen. Ein ähnliches Angebot haben wir eben erst mit der iOS-App „Darf ich das?“ vorgestellt.

Ebenfalls noch in diesem Jahr will Google eine Anzeige zum Live-Betrieb von Bussen und Bahnen in den Google-Maps-Versionen für iOS und Android einführen. Basierend auf dem Echtzeit-Feedback anderer Nutzer kann hier eine Einschätzung zum Nutzungsgrad von Bussen und Zügen sowie U- und S-Bahn-Linien angezeigt werden. Die Information erscheint in Verbindung mit den Routenplanungs und Navigationsfunktionen von Google Maps und soll auch dazu beitragen, überfüllte Haltestellen und Verkehrsmittel zu vermeiden.

Google nennt für die Bereitstellung der genannten Funktionen bislang kein konkretes Datum. Es ist wohl davon auszugehen, dass die Freischaltung schubweise und nicht für alle Nutzer gleichzeitig erfolgt.

Google: Radfahren populärer, ÖPNV lässt nach

In Verbindung mit diesen Ankündigungen macht Google auch auf ein gewandeltes Nutzerverhalten mit Blick auf Corona aufmerksam. So hat etwa die Suche nach Fahrradrouten um 31 Prozent und damit deutlich zugenommen, das Interesse am öffentlichen Nahverkehr mit einem Rückgang von 21 Prozent dagegen merklich nachgelassen. Lediglich die Planung von Autorouten scheint nicht beeinflusst und bleibt mit einem Anstieg von zwei Prozent nahezu unverändert.