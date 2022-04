Call a Bike: Neue Fahrrad-Modelle gehen über LTE online

Der mit der Online-Anbindung verbundene erhöhte Energieverbrauch soll durch am Frontkorb montierte Solarzellen kompensiert werden. Auf diese Weise will die Bahn dafür sorgen, dass die Akkus in den Schlössern weniger oft nachgeladen werden müssen. Die integrierten Akkus liefern auch den für die von weitem erkennbare LED-Anzeige zur Verfügbarkeit der Räder.

Die Call-a-Bike-Räder der neuen Generation sind über LTE-M vernetzt und einfach per QR-Code buch- und aktivierbar. Die erweiterte Online-Anbindung soll dafür sorgen, dass sich die Räder über die App präzise orten und in Sekundenschnelle ausleihen oder auch abschließen lassen.

Insert

You are going to send email to