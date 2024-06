Google Gemini: Jetzt auf iPhones in Deutschland verfügbar

Als der Suchmaschinen-Anbieter Google gestern darüber informierte, dass das hauseigene KI-Angebot Google Gemini ab sofort auch in Europa verfügbar ist, klang es noch danach, als müssten sich iPhone-Besitzer auf eine längere Wartezeit einstellen.

Für Android-Nutzer wurde die neue Gemini-App bereitgestellt. iPhone-Anwender sollten sich darauf einstellen, Gemini im Laufe der „kommenden Wochen“ in der offiziellen Google-App aufzuspüren.

Gemini jetzt unter iOS nutzbar

Wie mehrere ifun.de-Leser gemeldet haben, scheint jedoch keine längere Wartezeit in Kauf genommen werden zu müssen: Auf vielen deutschen Endgeräten bietet die Google-Applikation das Gemini-Tab bereits zur Nutzung an und ermöglicht damit nun auch hierzulande den Zugriff auf den ChatGPT-Konkurrenten.

Google Gemini ist eine KI mit multimodalen Kapazitäten, die also nicht nur Texteingaben auswerten, sondern auch auf Fotos und Spracheingaben reagieren kann. Die KI beantwortet Fragen, erstellt Texte und liefert Suchergebnisse ohne Bezahlung. Dabei lassen sich Texteingaben und Bilder kombinieren, was Gemini in die Lage versetzt, Fotos auszuwerten und Fragen zu beantworten, die mit dem Bildinhalt zusammenhängen.

Ergebnis-Link zum Teilen

Um Google Gemini zu nutzen, müsst ihr die offizielle Google-Applikation installieren, euch hier mit einem vorhandenen Google-Konto anmelden und dann den Gemini-Tab im oberen Bildschirmbereich aktivieren.

Hier lassen sich dann Vorschläge auswählen oder eigene Fragen und Aufträge formulieren. Seid ihr mit den Ergebnissen zufrieden, lassen sich spezielle Links zu den Ergebnisseiten erstellen, die dann per E-Mail oder Kurznachricht geteilt werden können. Laut Google werden dabei all eure Eingaben gespeichert und unter anderem zur Verbesserung der Gemini-Antworten eingesetzt.

Solltet ihr das Gemini-Tab noch nicht sehen, dann besucht den Bereich Einstellungen > Allgemein in der Google-App und prüft ob die Option „Gemini anzeigen“ aktiviert ist.