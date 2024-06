Google Gemini: Auf dem iPhone als Erweiterung für die Google-App

Google bietet seine Gemini-App jetzt auch in Deutschland und weiteren Ländern in Europa an. Das mobile KI-Angebot steht bislang allerdings nur für Android-Nutzer zur Verfügung. Wer ein iPhone besitzt, muss sich noch ein wenig gedulden. Google will seinen KI-Assistenten hier allerdings nicht wie für Android als eigene App zur Verfügung stellen, sondern in die reguläre Google-App integrieren.

Die Erweiterung für die iOS-Version der Google-App soll in den kommenden Wochen bereitgestellt werden. Der KI-Assistent von Google wird sich hier dann über eine dedizierte Taste aufrufen lassen.

Google Gemini ist als auf Basis von künstlicher Intelligenz arbeitender Chat-Assistent weitgehend mit ChatGPT vergleichbar. Nutzer können die Funktion verwenden, um beispielsweise Unterstützung beim Verfassen von Texten, dem Beantworten von komplexen Fragestellungen oder bei ihrer Freizeitplanung zu erhalten.

KI-Unterstützung mit Vorsicht genießen

Die Qualität der Ergebnisse dürfte ähnlich wie bei anderen KI-Assistenten schwankend sein und besonders von der Art der Fragestellung abhängen. Gerade mit Blick auf Google Gemini haben wir ja eben erst gesehen, wie unzuverlässig und beeinflussbar solche Technologien zumindest bislang noch sind. Zwar war hier mit den „AI Overviews“ nur eine Gemini-Erweiterung betroffen, die sich in einer Art Testlauf befindet, doch sollte man die Ergebnisse der heute verfügbaren KI-Lösungen unabhängig von deren Anbieter – so eindrucksvoll die Technologie auch ist – stets mit einer gesunden Skepsis genießen.

Eine Übersicht aller Länder und Sprachen, in denen die mobile Gemini-App verfügbar ist, hat Google hier veröffentlicht. Dazu zählen neben Deutschland auch Österreich und die Schweiz. Es ist davon auszugehen, dass neben Deutschland auch unsere Nachbarländer analog dazu auch die Integration von Gemini in die iOS-Version der Standard-App von Google erhalten.