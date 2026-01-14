Gemini 3 verknüpft Google-Apps für bessere Antworten

Mit „Personal Intelligence“ erweitert Google seinen KI-Assistenten Gemini um die Möglichkeit, persönliche Daten aus verschiedenen Google-Diensten zu verknüpfen. Auf diesem Weg soll Gemini nicht nur generische Antworten liefern, sondern in der Lage sein, Zusammenhänge innerhalb des Google-Ökosystems herzustellen.

Zum Start wird das neue Angebot allerdings nur in den USA verfügbar sein. Dort sollen zunächst Nutzer mit einem AI-Pro- oder einem AI-Ultra-Abonnement von Google die Möglichkeit erhalten, Gemini mit Inhalten aus Anwendungen wie Gmail, Google Fotos, YouTube und der Google-Websuche zu verbinden. In der Folge kann der KI-Assistent die aus diesen Quellen bezogenen Informationen kombinieren und bei Anfragen berücksichtigen.

Auf dieser Basis soll es beispielsweise möglich sein, bessere Antworten auf Detailfragen zu liefern oder Vorschläge zu machen. Dabei soll es für die Nutzer stets nachvollziehbar bleiben, welche Quellen für die Beantwortung herangezogen wurden.

Personalisierte Antworten durch Verknüpfung von Diensten

Dank der Möglichkeit, individuelle Bedürfnisse und Präferenzen zu verstehen, sollen die Antworten von Gemini deutlich an Qualität gewinnen. Fragt ein Nutzer beispielsweise nach Empfehlungen für Chicago, erhält er keine allgemeine Rangliste, sondern auf den persönlichen Kontext zugeschnittene Vorschläge. Gemini könne Reisebuchungen in Gmail mit dem Interesse an Naturfotografie aus Google Fotos kombinieren und etwa einen Besuch im Alfred Caldwell Lily Pool im dortigen Lincoln Park vorschlagen.

Ein anderes Beispiel von Google bezieht sich auf mithilfe von Googles „Personal Intelligence“ mögliche produktive Problemlösungen. Wenn Nutzer nach Winterreifen suchen, könne Gemini Versicherungsunterlagen in Gmail heranziehen, um die genaue Fahrzeugmarke und das Modell zu identifizieren und sicherzustellen, dass die angezeigten Empfehlungen wirklich passen.

Aktivierung durch Nutzer vorausgesetzt

Gemini konnte zwar bislang schon Informationen aus den Google-Apps abrufen. Das neueste Modell Gemini 3 sei nun jedoch in der Lage, logische Schlüsse über verschiedene Google-Dienste hinweg zu ziehen. Google betont, dass die neuen Funktionen standardmäßig deaktiviert sind. Der Nutzer muss aktiv entscheiden, dass er Gemini mit den Google-Apps verbinden will.