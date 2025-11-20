Google Maps erlaubt künftig anonyme Rezensionen

Google hat eine Reihe von Funktionserweiterungen für sein digitales Kartenangebot angekündigt. Die neuen Funktionen werden schrittweise auf iOS- und Android-Geräten sowie teilweise in Fahrzeugen mit Google-Software bereitgestellt.

Beginnen wir mit jenen Funktionen, die vom Start weg auch in Deutschland und auf dem iPhone verfügbar sein werden. Hierzulande stellt Google neben der Möglichkeit, anonyme Rezensionen zu hinterlassen, auch verbesserte Funktionen im App-Bereich „Erkunden“ bereit.

Der „Erkunden“-Tab soll besser und schneller über interessante Ziele in der Umgebung informieren. Dazu gehören Restaurants, Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten, die anhand von Trends, örtlicher Beliebtheit oder kuratierten Listen angezeigt werden. Google kooperiert dafür mit Plattformen wie Viator, Lonely Planet und OpenTable sowie lokalen Quellen. Die Erweiterungen sollen noch in diesem Monat weltweit für alle Nutzer verfügbar sein.

Anonyme Rezensionen

Wenn man Geschäfte oder Dienstleistungen bewerten möchte, kann man dies künftig auch tun, ohne den eigenen Namen preiszugeben. Google erlaubt hierfür künftig die Verwendung von Spitznamen und alternativen Profilbildern.

Das Unternehmen betont, dass Bewertungen im Hintergrund weiterhin mit dem jeweiligen Konto verknüpft bleiben und zudem Prüfmechanismen Spam und automatisierte Postings verhindern sollen.

KI-Informationen und Prognosen für Ladestationen

Google will darüber hinaus künftig mithilfe der eigenen Gemini-KI erstellte Zusatzinformationen zu Orten anzeigen, die aus Bewertungen und öffentlich verfügbaren Angaben zusammengestellt werden. Nutzer sollen auf diesem Weg praktische Details, etwa zur Reservierung, zu Parkmöglichkeiten oder zu Besonderheiten eines Angebots abrufen können. Diese Funktion wird vorerst nur in den USA eingeführt.

Eine weitere Neuerung bleibt Nutzern von Fahrzeugen mit integrierter Google-Software vorbehalten. Neben der aktuellen Auslastung von Ladestationen gibt Maps hier künftig eine Schätzung ab, wie viele Ladepunkte beim Eintreffen voraussichtlich frei sein werden. Als Grundlage für diese Prognose dienen laut Google historische und aktuelle Daten.