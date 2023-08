Google Earth für iOS: Erstes Funktionsupdate seit neun Monaten

So verfügt der knapp 150 Megabyte große Download unter iOS 14 jetzt über die Unterstützung für eine grobe Standortbestimmung, die offenbar auf Netzwerkdaten zugreift und sich so auch nutzen lässt, wenn die Standort-Bestimmung über das iPhone-Betriebssystem deaktiviert wurde.

Insert

You are going to send email to