Temu: Umstrittene Shopping-App erobert Deutschland

Anwender, die auf der Suche nach 100 wiederverwendbaren Wasserbomben für das Sommerfest im Kindergarten sind, können hier also durchaus Schnäppchen mitnehmen, sollten allerdings abwägen, ob der Direktversand aus China und die damit einhergehende Wartezeit die paar gesparten Euro rechtfertigen. Noch existieren Einzelhändler in den Innenstädten.

So lässt der Download nicht nur die Bestellung von Fast Fashion, Plastik-Müll und preiswerten Kopien bekannter Produkte zu, auf dem chinesischen Marktplatz wird auch Party-Zubehör, Unterhaltungselektronik und Haushaltsausstattung angeboten, die in identischer Form auch bei Amazon verkauft wird, hier jedoch gerne auch für den zwei- bis dreifachen Preis angeboten wird.

Nach AliExpress, Wish und Shein etabliert sich mit Temu derzeit das nächste Shopping-Phänomen aus China auf dem deutschen Markt. Erst seit wenigen Wochen im App Store verfügbar, führt die Temu-Applikation aktuell die Rangliste der beliebtesten Shopping-Applikationen an und wirbt mit dem Claim „Shoppe wie Milliardäre“ um hemmungslosen Konsum.

Insert

You are going to send email to