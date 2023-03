Google Chrome mit neuen Datenschutzoptionen

Standardmäßig ist diese Option deaktiviert. Wer sie verwenden will, tippt auf die drei Punkte unten rechts und öffnet die ganz rechts in der Symbolleisten platzieren Einstellungen der Browser-App. Der gesuchte Schalter befindet sich dann im Bereich „Datenschutz und Sicherheit“.

In der Browser-App Google Chrome finden sich in der neuesten Version 111.0.5563.72 zwei Einstellungen mit Bezug auf den Schutz persönlicher Daten integriert, die man kennen sollte.

Insert

You are going to send email to