„Goodbye Leather“: Apples Werbespots zum Tag der Erde

Apples neuesten iPhone-Werbespot „Goodbye Leather“ darf man durchaus kritisch hinterfragen. Nicht weil Apple auf Leder verzichtet, sondern weil sich das Unternehmen jetzt für diese gerade mal sechs Monate zurückliegende Entscheidung abfeiert. Apple war in diesem Punkt alles andere als ein Vorreiter, in anderem Branchen wie etwa der Autoindustrie gehören hochwertige Ersatzprodukte schon seit einigen Jahren zum Standard.

Apple hat sein neues iPhone-Video dennoch mit dem Untertitel versehen, „Entdecke, wie das iPhone innovativ ist und zugleich auf die Umwelt achtet“. Der Werbespot wurde offenbar anlässlich des in der kommenden Woche anstehenden Tags der Erde veröffentlicht.

Ein weiterer in der neuen Umwelt-Reihe veröffentlichter Kurzfilm weist auf die robotergesteuerten Recycling-Prozesse bei Apple hin.

Apples Abkehr vom Leder wird in der Nutzergemeinde auch heute noch kontrovers diskutiert. Das kommt nicht überraschend, denn der Hersteller hat das Material lange Zeit favorisiert und seine MacBook-Sleeves sogar ausschließlich aus Leder gefertigt angeboten.

Feingewebe-Zubehör weiter in der Kritik

Für Kritik sorgt zudem, dass das jetzt anstelle der zuvor aus Leder gefertigten iPhone-Hüllen und Apple-Watch-Armbänder angebotene Feingewebe-Zubehör nur einen Teil der Nutzer zufrieden stellt. Man mag meinen, dass Apple durchaus die Möglichkeiten hätte, sich hier intensiver zu engagieren und nicht nur qualitativ hochwertigere Alternativen zu schaffen, sondern vielleicht auch eine breitere Auswahl anzubieten.

Mit Blick auf Apples Feingewebe-Zubehör bleibt abzuwarten, ob der Hersteller langfristig daran festhält oder am Ende doch noch mit neuen Materialien experimentiert. Wir würden hier mehr Vielfalt begrüßen, wenngleich die massive Kritik an den iPhone-Hüllen aus Feingewebe auch ein Stück weit überzogen scheint. Apple hat bereits bei der Vorstellung des neuen Materials darauf hingewiesen, dass es seine Optik ähnlich wie Leder verändert und auf Dauer „getragen“ aussieht. Dies ist in der Tat der Fall, die Schutzfunktion und Bedienung der Hüllen wird dadurch aber zumindest in unserem Fall keineswegs in Mitleidenschaft gezogen.