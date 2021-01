OpenStreetMap-Editor: „Go Map“ für iPhone in neuem Design

Das freie, von interessierten Hobbyisten gepflegte Kartenmaterial der OpenStreetMap lebt unter anderen von seinen stets aktuellen Metadaten, die neue Restaurant, frisch gesetzte Einbahnstraßenschilder und die gerade errichtete öffentliche Toilette häufig früher verzeichnen als die konkurrierenden Angebote von Apple und Google.

Und sollten die neuen Öffnungszeiten der örtlichen Bibliothek dennoch unzutreffend sein, können diese im Datenbestand der OpenStreetMap umgehend korrigiert werden, ohne dass die Änderungen von den Torwächtern bei Google oder Apple abgenickt werden müssten.

Da Apple viele Meta-Informationen in den Apple Karten schlicht aus dem Datenbestand der OpenStreetMap übernimmt, lohnt sich die freiwillige Mitarbeit an den offenen Karten zudem mehr, als das Melden von Kartenfehlern an Apple. Diese werden inzwischen zwar ebenfalls recht zügig bearbeitet, die Verbesserungen werden von Apple jedoch noch an die OpenStreetMap weitergegeben.

Mit Go Map auch unterwegs kartographieren

Um die Kartendaten der OpenStreetMap zu ergänzen und zu korrigieren bietet sich im App Store die kostenfreie iPhone-Applikation Go Map an. Diese wurde zum neuen Jahr komplett überarbeitet und darf jetzt in der runderneuerten Version 2 aus Apples Software-Kaufhaus geladen werden.

Ausgestattet mit einer weitgehend deutschen Benutzeroberfläche kann Go Map genau so gut zum schnellen Erstellen neuer POIs (also: Orten von Interesse) genutzt werden, wie zur Korrektur bereits vorhandener Einträge.

Werkzeug für Idealisten

Auch das Verbessern von Wegen, Kreuzungen und Flächen ist möglich. Einzige Voraussetzung ist ein vorhandener OpenStreetMap-Account, der sich bei Bedarf auch direkt in der App anlegen lässt.

Go Map ist werbefrei, verzichtet auf In-App-Käufe und richtet sich an Idealisten, die freie Kartendaten bevorzugen.