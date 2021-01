Apple-Guthaben: Bei Penny auch Online mit Bonus

Der Lebensmittel-Discounter Penny eröffnet das neue Jahr mit dem Angebot von günstigem Apple-Guthaben, das sich auch ohne Filialbesuch ordern lässt. In der ersten Kalenderwoche des neuen Jahres bietet die Handelskette die Guthabenkarten-Karten in Höhe von 25 Euro, 50 Euro und 100 Euro mit zusätzlichen 15 Prozent Bonusguthaben an.

Der Betrag wird eurer Apple ID beim Einlösen der jeweiligen Karten automatisch gutgeschrieben. Die Gesamtbeträge belaufen sich auf:

28,75 Euro Guthaben beim Kauf der 25-Euro-Karte

57,50 Euro Guthaben beim Kauf der 50-Euro-Karte

115,- Euro Guthaben beim Kauf der 100-Euro-Karte

Um den Bonusbetrag gutgeschrieben zu bekommen muss die Karte bis spätestens zum 24. Januar eingelöst werden. Die Aktion selbst läuft bis zum 10. Januar und wird sowohl in den Filialen des Discounters als auch über den Online-Shop auf penny-kartenwelt.de angeboten.

Wer hier ordert bekommt die Guthaben-Codes per E-Mail zugestellt.

Für Speicher, Abos und Einkäufe

Da die Frage öfter mal aufkommt: Das erworbene Apple-Guthaben wird der den Code einlösenden Apple-ID gutgeschrieben und anschließend vorrangig vor hinterlegter Kreditkarte, Zahlung über Handyrechnung und Co. abgerufen.

Entsprechend bezahlt ihr nicht nur Einkäufe im App Store oder iTunes Store über das hinterlegte Guthaben, sondern auch zusätzlichen iCloud-Speicher und Abos wie das von Apple angebotene Bundle „Apple One“ über das reduzierte Guthaben.

Während Apple in zurückliegenden Jahren noch mit Nachlässen in Höhe von 30 Prozent lockte, sind inzwischen Bonus-Guthaben an der Tagesordnung, die ihrerseits nur noch selten über die 15-Prozent-Marke klettern. Ende des Jahres bot REWE eine Weihnachtsaktion mit 20 Prozent Bonusguthaben – dies dürfte jedoch die Ausnahme bleiben.

Das kleingedruckte zur Penny-Aktion könnt ihr dieser Übersicht entnehmen.