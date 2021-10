iPhone 13 zieht ordentlich: 30-Watt-Netzteil ist empfehlenswert

Die Eckdaten zu Apples Schnelllademodus, bei dem mit dem Stromnetz verbundene iPhone-Modelle in etwa 30 Minuten von 0 Prozent bis 50 Prozent aufgeladen werden können, haben die meisten Anwender mittlerweile verinnerlicht.

Messlatte: 50 Prozent in 30 Minuten

Das schnelle Aufladen beherrschen alle iPhone-Modelle ab dem iPhone 8. Voraussetzung ist, ein USB-C-Netzteil das sich auf den Power-Delivery-Standard versteht, sowie ein Lightning-zu-USB-C-Kabel, damit sich Netzteil und iPhone über die optimale Ladeleistung verständigen können.

Was die Ladeleistung des Netzteils angeht, waren für alle iPhone-Modelle bis einschließlich des iPhone 11 genau 18 Watt ausreichend. Das iPhone 12 war im vergangenen Jahr die erste Geräte-Familie, für die Apple dann den Einsatz von Power-Delivery-Netzteilen mit einer Nennleistung von 20 Watt vorausgesetzt hat. Das iPhone 13 scheint hier nun noch mehr Energie verarbeiten zu können.

iPhone 13 Pro Max mit bis zu 27 Watt

Wie erste, systematische Lade-Experimente nahelegen, ist das iPhone 13 Pro Max in der Lage eine Ladeleistung von bis zu 27 Watt zu verarbeiten. Dies bedeutet: Wer seine Geräte schnellstmöglich laden möchte, oder zumindest so viel Power zur Verfügung stellen will, dass auch die Spitzenlasten verbundener iPhone-Modelle bedient werden können, der sollte die neue Geräte-Generation (und hier vor allem das iPhone 13 Pro Max) mit einem 30-Watt-Netzteil verbinden.

Je nach Produktgröße und Anbieter können entsprechende Netzteile bereits für unter 20 Euro erworben werden. Wer Wert auf Markenqualität legt, ist beim Anker Nano II 30W bereist ab 35 Euro mit von der Partie.

Apple selbst gibt in den technischen Spezifikationen des iPhones weiterhin an, dass ein 20-Watt-Netzteil offiziell ausreicht, um den Schnelllademodus beim iPhone 13 Pro zu aktivieren. Vorhandene Netzteile müssen also nicht getauscht werden, wer neu kauft, greift jedoch gleich zum 30-Watt-Modell.