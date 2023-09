Jetzt in der Home-App: HomeKit mit Aktivitätsverlauf

Anwender mit umfangreichen HomeKit-Installationen können die Nutzung sicherheitstechnisch relevanter Smart-Home-Komponenten unter iOS 17 protokollieren lassen und den Zugriffsverlauf bei Bedarf sichten. Apple bezeichnet die neue Funktion als Aktivitätsverlauf und schaltet diese automatische für Wohnungen ein, in denen bereits die neue Home-Architektur aktiviert wurde und in denen ein Apple TV mit tvOS 17 verfügbar ist.

