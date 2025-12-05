iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 952 Artikel

Displayschutz kann Spiegelung verdoppeln

Displayschutz kann neue Entspiegelung des iPhone 17 beeinträchtigen
Mit dem iPhone 17 hat Apple eine deutlich reduzierte Spiegelung der Displayoberfläche eingeführt. Zubehörhersteller und unabhängige Tester weisen jedoch darauf hin, dass viele herkömmliche Schutzfolien diesen Vorteil wieder aufheben.

Eine zusätzliche Schicht auf dem Glas kann dazu führen, dass Licht wieder stärker reflektiert wird und die von Apple umgesetzte Entspiegelung nicht mehr vollständig zur Geltung kommt. Auch fein abgestimmte optische Eigenschaften wie Farbtreue oder Kontrast können sich unter einer einfachen Schutzfolie verändern.

Astropad, Anbieter des sogenannten „Fresh Coat“-Displayschutzglases, nimmt diesen Umstand zum Anlass, auf ein eigenes Produkt hinzuweisen, das dem Wettbewerb deutlich überlegen sein soll. Die Argumentation lautet, dass Fresh Coat eine integrierte Anti-Reflex-Schicht nutzt und dadurch weniger Spiegelungen erzeugt als herkömmliche Folien.

Das Glas ist dauerhaft entspiegelt und soll sich ähnlich verhalten wie die Oberfläche moderner iPhone-Displays. Die Beschichtung wird nicht aufgesprüht, sondern ist Teil des Materials, was die Wirkung über die gesamte Nutzungszeit stabil halten soll.

Empfehlung für das eigene Produkt

Trotz der umfangreichen, technischen Erläuterungen die der Hersteller hier zusammenträgt, ist Vorsicht angebracht. Astropad bewertet das eigene Produkt naturgemäß positiv und stellt die Funktion ohne unabhängige Vergleichswerte dar. Zwar verspricht der Hersteller eine unveränderte Touchbedienung und eine problemlose Nutzung von Face ID.

Gleichzeitig bleibt offen, wie stark die integrierte Antireflex-Beschichtung im Alltag tatsächlich mit dem werkseitigen Apple-Display konkurriert bzw. dieses ergänzt. Persönlich verzichten wir auf gesonderten Displayschutz und haben den Eindruck, dass das iPhone 17 weniger dazu neigt, Kratzer auf seinem Display zu sammeln, als frühere Gerätegenerationen.

05. Dez. 2025 um 11:29 Uhr von Nicolas


    36 Kommentare bisher.

  • Der Displayschutz zerstört immer die Entspieglung, da die entspiegelte Oberfläche ja „glatt“ wird.

    Der Displayschutz selbst muss dann wieder entspiegelt sein.

  • Ist ja auch ein anderes Glas was da draufgeklatscht wird!!! Warum macht man dazu eine Story??

  • Bei der nächsten Generation werde ich auch verzichten. Das neue Glas im 17ner ist wirklich gut.

  • Stört mich extrem am iPhone 17 pro. Ebenso funktioniert der Licht Sensor für Display Helligkeit kurioserweise nicht so gut wie beim Vorgänger Menü. Oftmals ist das Display zu dunkel für den Alltag

  • Torras hat ein 100% entspiegeltes Panzerglas für das iPhone 17. Bin sehr zufrieden.

  • Ja, hätte man mal früher drüber nachgedacht. Es stimmt, die Folie, die Apple im Store selber anbietet und drauf pappt (Belkin Ultraglass 2) spiegelt. Ist damit eigentlich das Display dauerhaft „zerstört“, oder ist die Entspiegelung wieder vorhanden, wenn man die Folie wieder entfernt? Frage für einen Freund… :-)

    • Ich habe auch die Belkin Folie drauf. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die sonderlich spiegelt. Jedenfalls stört es mich nicht.
      Ich denke schon, dass der Ursprungszustand wieder hergestellt ist, wenn man die Folie entfernt.

  • Displayschutz, genauso ein Schwachsinn wie Hüllen. Für mich ist ein Smartphone ein Gebrauchsgegenstand, der nach zwei Jahren Nutzung eben auch nach Gebrauch ausschaut.

  • Ich muss sagen, dass ich von dem Astropad Displayglas ziemlich enttäuscht war. Es ist relativ teuer, hat keine sinnvolle Anbringhilfe und bei mir haftete der Kleber schlecht. Dafür bezahlt man zusätzlich Zoll wegen Versand aus den USA. Die Entspiegelung war auch nicht wirklich besser als bei anderen Gläsern… Ich habe aktuell ein Glas von ESR aus Original Corning Gorillaglas. Ist auch entspiegelt und von besserer Qualität. Außerdem günstiger.

  • Ich hatte auf meinem alten 16 Pro die Folie von Rhinoshielfnund war zu Beginn begeistert. Bereits nach wenigen Wochen allerdings wurde die Folie „speckig“ und man hat jeden Fingerabdruck sofort gesehen. Auch hat sie sich mit der zeit immer rauher angefühlt.

