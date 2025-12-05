Displayschutz kann Spiegelung verdoppeln
Displayschutz kann neue Entspiegelung des iPhone 17 beeinträchtigen
Mit dem iPhone 17 hat Apple eine deutlich reduzierte Spiegelung der Displayoberfläche eingeführt. Zubehörhersteller und unabhängige Tester weisen jedoch darauf hin, dass viele herkömmliche Schutzfolien diesen Vorteil wieder aufheben.
Eine zusätzliche Schicht auf dem Glas kann dazu führen, dass Licht wieder stärker reflektiert wird und die von Apple umgesetzte Entspiegelung nicht mehr vollständig zur Geltung kommt. Auch fein abgestimmte optische Eigenschaften wie Farbtreue oder Kontrast können sich unter einer einfachen Schutzfolie verändern.
Astropad, Anbieter des sogenannten „Fresh Coat“-Displayschutzglases, nimmt diesen Umstand zum Anlass, auf ein eigenes Produkt hinzuweisen, das dem Wettbewerb deutlich überlegen sein soll. Die Argumentation lautet, dass Fresh Coat eine integrierte Anti-Reflex-Schicht nutzt und dadurch weniger Spiegelungen erzeugt als herkömmliche Folien.
Das Glas ist dauerhaft entspiegelt und soll sich ähnlich verhalten wie die Oberfläche moderner iPhone-Displays. Die Beschichtung wird nicht aufgesprüht, sondern ist Teil des Materials, was die Wirkung über die gesamte Nutzungszeit stabil halten soll.
Empfehlung für das eigene Produkt
Trotz der umfangreichen, technischen Erläuterungen die der Hersteller hier zusammenträgt, ist Vorsicht angebracht. Astropad bewertet das eigene Produkt naturgemäß positiv und stellt die Funktion ohne unabhängige Vergleichswerte dar. Zwar verspricht der Hersteller eine unveränderte Touchbedienung und eine problemlose Nutzung von Face ID.
Gleichzeitig bleibt offen, wie stark die integrierte Antireflex-Beschichtung im Alltag tatsächlich mit dem werkseitigen Apple-Display konkurriert bzw. dieses ergänzt. Persönlich verzichten wir auf gesonderten Displayschutz und haben den Eindruck, dass das iPhone 17 weniger dazu neigt, Kratzer auf seinem Display zu sammeln, als frühere Gerätegenerationen.
Der Displayschutz zerstört immer die Entspieglung, da die entspiegelte Oberfläche ja „glatt“ wird.
Der Displayschutz selbst muss dann wieder entspiegelt sein.
Ist ja auch ein anderes Glas was da draufgeklatscht wird!!! Warum macht man dazu eine Story??
Absolut! +1
+1
Weil es genügend Leute gibt, die solche Zusammenhänge nicht begreifen. Wir leben in einer Welt, wo Menschen einfach nichts wissen. Nichts können, nichts kapieren. Außer vielleicht rumhetzen und dummes Zeug auf Social Media verbreiten.
Da muss man denen schon sagen, dass wenn man irgendwo was drauf klebt, dass das vielleicht eine Auswirkung hat. :)
Mattes Glas drauf da spiegelt Nix
Die Bild Qualität leidet etwas darunter,beim genauen hinsehen.
Ansonsten macht was es soll.
Habe ich auch gemacht. Würde nie wieder was anderes benutzen, außer Apple bringt erblich Nanotexturglas für iPhones, das könnte noch besser sein
Bei der nächsten Generation werde ich auch verzichten. Das neue Glas im 17ner ist wirklich gut.
Stört mich extrem am iPhone 17 pro. Ebenso funktioniert der Licht Sensor für Display Helligkeit kurioserweise nicht so gut wie beim Vorgänger Menü. Oftmals ist das Display zu dunkel für den Alltag
Kann ich nicht bestätigen. Vielleicht stimmt was mit deinem iPhone nicht.
+1
???
Probleme sehen/machen wo es keine gibt. Wow
war für @hansxxx
Ging/geht mir mit meinem 15 Pro und mit dem Air auch so. Liegt evtl. an den adaptiven Akku Einstellungen.
Das dürfte ein Software-Problem sein. Ich habe den Effekt auch bei meinem 15 Pro. Seit iOS 26 ist in min. einem von fünf Fällen das Display nach dem Aufwecken zu dunkel. Lässt sich dann nur durch erneutes Ein/Aus beheben. Oder man wartet ne Weile, irgendwann regelt es sich auch wieder hoch.
Ich habe die adaptiven Akkufunktionen übrigens ausgeschaltet.
Deswegen immer Matt
Ohne Displayschutz geht für mich nicht… sobald da ein Kratzer drin ist und es jedes Mal beim Draufschauen sehen muss… macht keinen Spaß
Oder man macht keine Kratzer, seit iPhone 7 benutze ich weder Hülle noch Schutz
Habe keine Lust die Displayhelligkeit damit zu beeinflussen (mattes Glas)
Torras hat ein 100% entspiegeltes Panzerglas für das iPhone 17. Bin sehr zufrieden.
Hallo Emre, auch für das iPhone 17 oder nur für das Pro?
Was soll ein 100% entspiegeltes Glas sein? Also ein Marerial das kein Licht zurück wirft und alles schluckt? Wie Vantablack?
Oder plapperst du hier nur Torras Marketingfloskeln nach?
Was verstehst Du an „bin sehr zufrieden“ nicht? Das impliziert doch, dass Emre die Folie selbst benutzt, diese also auch beurteilen kann.
Mann Mann Mann.
Ja, hätte man mal früher drüber nachgedacht. Es stimmt, die Folie, die Apple im Store selber anbietet und drauf pappt (Belkin Ultraglass 2) spiegelt. Ist damit eigentlich das Display dauerhaft „zerstört“, oder ist die Entspiegelung wieder vorhanden, wenn man die Folie wieder entfernt? Frage für einen Freund… :-)
Ich habe auch die Belkin Folie drauf. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass die sonderlich spiegelt. Jedenfalls stört es mich nicht.
Ich denke schon, dass der Ursprungszustand wieder hergestellt ist, wenn man die Folie entfernt.
Displayschutz, genauso ein Schwachsinn wie Hüllen. Für mich ist ein Smartphone ein Gebrauchsgegenstand, der nach zwei Jahren Nutzung eben auch nach Gebrauch ausschaut.
Schön für Dich. Und nun?
Andere äußern ihre Meinung, ich meine. Live with it.
Sehe ich auch so. Nie Hüllen oder Folien. Ich nutze meine iPhones und iPads aber 4-5 Jahre. Sehen dann aber auch individuell aus – stört aber nicht. Geht was wirklich kaputt, habe ich für alles eh Apple Care+.
Einfach nur im Dunkeln nutzen /s
Ich muss sagen, dass ich von dem Astropad Displayglas ziemlich enttäuscht war. Es ist relativ teuer, hat keine sinnvolle Anbringhilfe und bei mir haftete der Kleber schlecht. Dafür bezahlt man zusätzlich Zoll wegen Versand aus den USA. Die Entspiegelung war auch nicht wirklich besser als bei anderen Gläsern… Ich habe aktuell ein Glas von ESR aus Original Corning Gorillaglas. Ist auch entspiegelt und von besserer Qualität. Außerdem günstiger.
Ich hatte auf meinem alten 16 Pro die Folie von Rhinoshielfnund war zu Beginn begeistert. Bereits nach wenigen Wochen allerdings wurde die Folie „speckig“ und man hat jeden Fingerabdruck sofort gesehen. Auch hat sie sich mit der zeit immer rauher angefühlt.
Torras hat ein Antireflex Glas im Angebot!
