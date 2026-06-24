Die Girocard soll künftig nicht mehr nur an Kassenterminals, sondern auch direkt in Händler-Apps eingesetzt werden können. Die Betreiber des Systems wollen damit nach eigenen Aussagen einen zusätzlichen digitalen Einsatzbereich für das Bezahlverfahren erschließen. Hintergrund dürfte vor allem die zunehmende Verbreitung von sogenannten Kunden-Apps sein, die teilweise direkt Bezahlfunktionen integriert haben.

Geplant ist, dass Kunden ihre Girocard in ausgewählten Händler-Apps hinterlegen und mithilfe der digitalen Version der Karte direkt innerhalb der jeweiligen Anwendung bezahlen können. Dadurch würde sich der Einsatzbereich der Girocard erheblich vergrößern. Die Funktion könnte unter anderem für Lieferdienste, Click-and-Collect-Angebote, Mobilitätsdienste oder auch an Tankstellen genutzt werden.

Neue Einsatzbereiche für das Bezahlsystem

Die Betreiber hoffen offenbar, dass sie die Girocard als Ergänzung zu Kundenbindungsprogrammen, digitalen Coupons oder personalisierten Angeboten in die Apps von Handelsunternehmen integrieren können. Für Händler soll die neue Lösung vor allem deshalb interessant sein, weil die auf diesem Weg durchgeführten Zahlungen weiterhin innerhalb der bestehenden Gebührenstruktur des Girocard-Systems abgewickelt werden können. Laut dem hinter der Girocard stehenden Lobbyverband Deutsche Kreditwirtschaft ließen sich auf diesem Weg die oft deutlich höheren Kosten vermeiden, die bei klassischen E-Commerce-Zahlungen anfallen.

Für die Einrichtung soll kein separater Registrierungsprozess erforderlich sein. Stattdessen ist vorgesehen, die Girocard über das Online-Banking der jeweiligen Bank mit einer Händler-App zu verknüpfen. Für mehr Komfort soll es auch möglich sein, einzelne Händler als vertrauenswürdig zu kennzeichnen. Dadurch könnten wiederholte Freigaben bei späteren Zahlungsvorgängen entfallen, um das Auschecken etwa an Selbstbedienungskassen zu beschleunigen.

Pilotprojekte als erster Schritt

Zunächst sollen nun Pilotprojekte Erkenntnisse über die praktische Nutzung im Alltag liefern. Mit einer zeitnahen Markteinführung ist ist erst einmal nicht zu rechnen.