Vom Portemonnaie in die App
Girocard soll künftig auch in Händler-Apps funktionieren
Die Girocard soll künftig nicht mehr nur an Kassenterminals, sondern auch direkt in Händler-Apps eingesetzt werden können. Die Betreiber des Systems wollen damit nach eigenen Aussagen einen zusätzlichen digitalen Einsatzbereich für das Bezahlverfahren erschließen. Hintergrund dürfte vor allem die zunehmende Verbreitung von sogenannten Kunden-Apps sein, die teilweise direkt Bezahlfunktionen integriert haben.
Geplant ist, dass Kunden ihre Girocard in ausgewählten Händler-Apps hinterlegen und mithilfe der digitalen Version der Karte direkt innerhalb der jeweiligen Anwendung bezahlen können. Dadurch würde sich der Einsatzbereich der Girocard erheblich vergrößern. Die Funktion könnte unter anderem für Lieferdienste, Click-and-Collect-Angebote, Mobilitätsdienste oder auch an Tankstellen genutzt werden.
Neue Einsatzbereiche für das Bezahlsystem
Die Betreiber hoffen offenbar, dass sie die Girocard als Ergänzung zu Kundenbindungsprogrammen, digitalen Coupons oder personalisierten Angeboten in die Apps von Handelsunternehmen integrieren können. Für Händler soll die neue Lösung vor allem deshalb interessant sein, weil die auf diesem Weg durchgeführten Zahlungen weiterhin innerhalb der bestehenden Gebührenstruktur des Girocard-Systems abgewickelt werden können. Laut dem hinter der Girocard stehenden Lobbyverband Deutsche Kreditwirtschaft ließen sich auf diesem Weg die oft deutlich höheren Kosten vermeiden, die bei klassischen E-Commerce-Zahlungen anfallen.
Für die Einrichtung soll kein separater Registrierungsprozess erforderlich sein. Stattdessen ist vorgesehen, die Girocard über das Online-Banking der jeweiligen Bank mit einer Händler-App zu verknüpfen. Für mehr Komfort soll es auch möglich sein, einzelne Händler als vertrauenswürdig zu kennzeichnen. Dadurch könnten wiederholte Freigaben bei späteren Zahlungsvorgängen entfallen, um das Auschecken etwa an Selbstbedienungskassen zu beschleunigen.
Pilotprojekte als erster Schritt
Zunächst sollen nun Pilotprojekte Erkenntnisse über die praktische Nutzung im Alltag liefern. Mit einer zeitnahen Markteinführung ist ist erst einmal nicht zu rechnen.
Schön wäre, wenn man die GiroCard (bei mir Volksbank) über Apple Pay nutzen könnte.
Genau. Mal was ohne US-Kreditkarten in Europa
Die Volksbank hat sich leider bewusst gegen ApplePay und für eine eigene „mobil bezahlen“ Implementierung der girocard auf iOS entschieden. Hast du die schon mal ausprobiert?
ich nutze es und es funktioniert extrem gut. Auch hier ein Doppelklick auf die Seitentaste und mit FaceID freigeben, vielleicht 1sec verzögert zu Apple Pay. Ebenfalls sehr gut, an Geldautomaten mit NFC Funktion benötigst du keine Karte mehr wenn Du mal Geld abholen möchtest. Hatte vorher von der VoBa die Master Debit und die Visa drin, jetzt nutze ich die Girocard, für mich 1A.
Ich dachte, dass die girokarte von den meisten Unternehmen grade abgeschafft wird (leider). Wozu jetzt noch Energie dateinstecken? Oder kommt die nun doch zurück?
Weil die Erkenntnis reift, dass eine totale Abhängigkeit auch von Amerikanern vielleicht nicht so dolle ist. Wenn man über den Teich schaut wo ein Herr mit Orange angemaltem Gesicht hier Strafzölle nach Lust und Laune verteilt, der weder Freund noch Feind kennt. Könnte auf die Idee kommen und das abzuschalten, weil er Grönland nicht bekommt. Wir HABEN mit SEPA Überweisungen und Girocard etablierte Systeme in Deutschland – einfach bisschen aufpimpen und schon gehts auch Ohne Visa, Mastercard, Amex und Paypal -Statt alles abzureißen weil die Ami-Systeme besser sind
Quatsch,
EC gibt’s schon lange nicht mehr, Maestro war aktuell und gibt es noch bis 2028? dürfen aber ab 2023 nicht mehr ausgeben werden.
Ersetzt wurde das ganze mit Debit (Mastercard), was aber KEINE Kreditkarte (sprich mit Kreditrahmen) ist , sondern wie EC direkt vom Girokonto abgebucht.
Letztendlich kommt das ja alles vom EC Check.. habe sogar noch welche.
Klar soweit?
Ja das leider nur die Spasskasse…
würde ich aber auch gut finden wenn die EC alias Girocard gehen würde
Bei der PSD Bank RheinNeckarSaar kann ich die GiroCard auch auf die Seitentaste beim iPhone legen, aber es nicht auf der Apple Watch, da muss es eine Visa Card sein.
Auf einem Android Smartphone soll es funktionieren, aber das kann ich nicht checken.
Super. Bis zur Umsetzung dauert es wahrscheinlich wieder 10 Jahre und nur die Hälfte macht mit.
Super. Und schon wieder einer, der in die Zukunft gucken kann!
Ich habe mir extra ein Konto bei der 1822 direkt gemacht damit ich das mit meinem iPhone nutzen kann.
Same. Bin extra deshalb hin.
Lobbyverband versucht krampfhaft eine veraltete Insellösung aufrecht zu erhalten und verhindern so internationale Standards, während die Banken die Girocard abschaffen oder weil unerwünscht zusätzlich kostenpflichtig machen. Die doppelte Kostenersparnis für die Händler wird somit einfach auf den Kunden umgelegt.
Kann man sich nicht ausdenken, was wir hier in Deutschland treiben…
Alles korrekt, bis auf die Tatsache, dass für den Händler die Girocardgebühren deutlich höher sind.
Das ist falsch. Gerade weil die Gebühren für Händler geringer sind, ist die Akzeptanz der Girocard auf Händlerseite so groß.
@Oskar: ich dachte genau diese minimale Ersparnis ist der Grund warum an der Girocard festgehalten wird zur Gewinnoptimierung.
Ich hab irgendwas im Hinterkopf wie ~0,4% Giro und ~0,7% bei Zahlung mit der Debitcard
Ich wüsste jetzt nicht, wo bzw. an welcher Stelle die Disagiogebühren der Girocard im Vergleich zu amerikanischen Kreditkarten höher sind. Hilf mir bitte. Danke
Wir können uns natürlich noch abhängiger machen von amerikanischen Unternehmen und irgendwann zieht dann der orangene Clown den Stecker #facepalm
Europäische Unabhängigkeit sollte im Blick gehalten werden.
Die internationale Standards sind US-Standards mit einem geistig unzurechnungsfähigen Präsidenten. Wenn dieser einfach mal Visa & Co verbietet, auf dem europäischen Markt zu agieren, können wir froh über die Insellösung sein.
Das ist keine Insellösung- der „internationale Standard“ ist ein amerikanischer Standard der überall auf der Welt verfügbar ist. Das sind amerikanische Firmen und nichts anderes. Und unsere Insel mit über 80 Mio Einwohnern ist verdammt groß – warum soll sich sowas für Nationale Zahlungen nicht lohnen? Warum müssen wir alles Europäische neue direkt niedermachen und bestehende,funktionierende Deutsche Systeme niederreißen um uns noch mehr von Amerikanischen Firmen abhängig zu machen?
Jede Initiative, sich von den USA unabhängiger zu machen und europäische Lösungen zu etablieren, ist unterstützenswert.
Ich verstehe diese Nachricht nicht so ganz,
Ich habe in mein Kunden Apps, mein Konto hinterlegt, warum sollte ich noch einen Zwischenschritt machen und die Giro Card hinterlegen, die mit meinem Konto verbunden ist?
Kann mir das jemand erklären, wo da der Vorteil liegen soll?
Für mich hört sich das nach viel mehr Aufwand an, wenn ich erst noch meine Karte im Online Banking mit einem Händler verknüpfen soll.