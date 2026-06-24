Für den Urlaub: Moment-Zubehör macht das iPhone zur Reisekamera

Wer das iPhone vor dem Urlaub noch etwas mehr kameratauglicher machen möchte, findet bei Amazon derzeit mehrere Produkte von Moment mit Prime-Day-Rabatt. Die Hüllen, Objektive und Adapter des Zubehörherstellers sind aktuell vielfach um 20 Prozent reduziert und richten sich an Nutzer, die nicht gleich eine separate Kamera mitnehmen wollen, aber trotzdem mehr aus ihren Fotos und Videos herausholen möchten.

Ausgangspunkt ist eine passende Moment-Hülle. Die Camera Cases für das iPhone sind MagSafe-kompatibel, schützen das Gerät im Alltag und dienen gleichzeitig als Basis für Zusatzobjektive. Je nach iPhone-Modell ist der benötigte Einsatz für die T-Series-Objektive bereits enthalten oder muss separat als Drop-in Lens Mount gekauft werden.

Der Vorteil gegenüber einfachen Clip-Lösungen liegt in der festeren Verbindung. Die Objektive werden nicht nur vor die Kamera geklemmt, sondern über die Hülle sauber ausgerichtet und verriegelt. Gerade im Urlaub ist das praktisch, weil das Zubehör schneller einsatzbereit ist und nicht bei jeder Aufnahme neu positioniert werden muss.

Hülle als Basis für Wechselobjektive

Für den Urlaub sind vor allem die T-Series-Objektive von Moment spannend, da man hiermit aus dem iPhone noch mehr herauskitzeln kann. Das 18-mm-Weitwinkel eignet sich für Landschaften, Architektur und enge Gassen, in denen der normale iPhone-Bildausschnitt zu knapp wirkt. Das 58-mm-Teleobjektiv bringt Motive näher heran und kann bei Porträts für eine angenehmere Perspektive sorgen.

Für Details unterwegs bietet sich das 10x-Makroobjektiv an. Damit lassen sich Blüten, Strukturen, Speisen oder kleine Fundstücke deutlich näher aufnehmen, als es mit der normalen iPhone-Kamera möglich ist. Wer stärker auf Video setzt, kann dagegen mit dem 1,55x-Anamorphic-Objektiv einen breiteren Kino-Look samt typischer Lichtreflexe ausprobieren.

Weitwinkel, Tele und Makro für unterwegs

Moment-Zubehör ist kein Muss für gute Urlaubsbilder. Aktuelle iPhones liefern bereits sehr starke Fotos und Videos. Die Zusatzobjektive bringen aber bestimmte Looks zurück, die Software allein nicht immer überzeugend nachbildet. Dazu gehören echte Makro-Nähe, ein breiteres Bild ohne digitalen Beschnitt oder anamorphe Lichtreflexe bei Nachtaufnahmen.

Wichtig ist die richtige Kombination: Hülle, Einsatz und Objektiv müssen zur jeweiligen iPhone-Generation passen. Neuere iPhones nutzen in der Regel die T-Series, ältere Modelle teilweise noch die M-Series. Vor dem Kauf sollte daher die genaue Modellvariante geprüft werden. Wer ohnehin eine neue MagSafe-Hülle sucht, kann mit den aktuellen Rabatten aber vergleichsweise günstig in das Moment-System einsteigen.

Zum Start würden wir vor allem eine passende Hülle und ein einzelnes Objektiv empfehlen. Für Reisen ist das Weitwinkel am vielseitigsten, für Details und Food-Fotos macht das Makro besonders viel Spaß. Mehr lässt sich später immer noch ergänzen – spätestens dann, wenn der nächste Urlaub vor der Tür steht.