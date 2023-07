Amazon Freevee: Jetzt als App für iPhone, iPad und Apple TV

Der kostenfreie Streaming-Dienst ist seit dem 3. August 2022 in Deutschland verfügbar und wird regelmäßig um neue Inhalte erweitert. Dabei bietet Amazon nicht nur Serien und Fernsehsendungen an, sondern auch durchaus populäre Spielfilme, die querbeet in den unterschiedlichsten Genres platziert sind und sowohl Dramen als auch Komödien, Action- und Horrorfilme anbieten.

Ab sofort stehen nun auch Mobil-Anwendungen für iPhone und iPad in den App Stores in Deutschland und Österreich zum Download bereit.

