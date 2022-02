Gewalt gegen Frauen: Österreich führt „stillen Notruf“ per App ein

Das App-Angebot soll zudem von besonders geschulten Bediensteten flankiert werden, die die vor Ort aktiven Polizisten bei der Einschätzung der oft nur schwierig zu beurteilenden rechtlichen Rahmenbedingungen unterstützen. Was bislang nur in Wien und dort lediglich im Rahmen eines Pilotprojektes verfügbar war, soll mit dem Start der App in den kommenden Wochen in ganz Österreich etabliert werden.

Mit der Smartphone-Anwendung sollen von Gewalthandlungen betroffene Frauen die Polizei per Knopfdruck verständigen können und sich dabei sicher sein, dass diese ohne weitere Gespräche, Rückfragen oder gar einen Rückruf ausrücken wird. Laut Innenministerium soll im Anschluss an die App-Nutzung umgehend eine Polizeistreife zur auslösenden Person entsandt werden.

Damit diese in akuten Gefahrensituationen den Notruf sicher erreichen können soll ab Anfang März eine Applikation bereitgestellt werden, die für den flächendeckend im Betrieb in ganz Österreich vorgesehen ist.

