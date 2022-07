Gesundheitsapp AOK NAVIDA: Videosprechstunde mit Fachärzten

Kurz vor den diesjährigen Sommerferien schickt die Gesundheitskasse AOK Plus eine neue iPhone-Applikation in den App Store, die ermöglichen soll, was Anwendungen anderer Versicherer bislang vor allem in Textform und Chat-Format anbieten. Einen direkten Draht zu Fachärzten.

Mit AOK NAVIDA bietet nun auch die AOK Plus für Sachsen und Thüringen eine Video-Sprechstunde an, die von den Versicherten auch im Ausland in Anspruch genommen werden kann und platziert das neue Angebot als Reisebegleiter für die bevorstehende Urlaubszeit.

Binnen 4 Stunden verfügbar

Das kostenlose Service-Angebot soll nach Angaben der Krankenkasse nahezu spontan in Anspruch genommen werden können und steht im Bedarfsfall „innerhalb weniger Stunden“ zur Verfügung. Die AOK NAVIDA-Anwendung übernimmt dabei die Anamnese, prüft Symptome, kümmert sich um die Arztsuche und baut dann die Videoverbindung für die virtuelle Sprechstunde auf.

Die AOK Plus, die AOK NAVIDA aktuell konkret für den Einsatz während des Urlaubs bewirbt, will Versicherten ein Videogespräch innerhalb von vier Stunden zur Verfügung stellen – auch an Wochenenden und Feiertagen.

Das neue Digitalangebot setzt unter der Haube auf das Know-How des schwedischen Digitalmedizin-Anbieters Kry und bietet neben der Videosprechstunde auch eine integrierte Arztsuche nach lokal verfügbaren Medizinern an.

Bei der TK seit 2019

Mit der TK Doc-Applikation bietet auch die Techniker Krankenkasse schon länger eine iPhone-Anwendung an, die Versicherte bei Bedarf mit erfahrenen Medizinern verbindet, verzichtet dabei bislang jedoch auf direkte Videogespräche. Nach Angaben der AOK ist die von AOK NAVIDA gebotene Kombination im Krankenkassenbereich bislang einzigartig.

Bei den in der App verfügbaren Medizinern handelt es sich ausschließlich um Fachärzte mit „langjähriger Praxiserfahrung und deutscher Zulassung“.