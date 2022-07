Scanner-App QuickScan jetzt mit Siri-Kurzbefehlen und Widget

Die Scanner-App QuickScan ist mit nennenswerten Funktionserweiterungen verbunden in Version 5.0 erhältlich. Wir haben das kostenlose Angebot ja in der Vergangenheit schon immer wieder empfohlen. Die Entwickler bleiben ihrer Linie treu und bieten ihre Anwendung auch in der neuesten Version werbefrei und kostenlos an. Damit verbunden sei nochmal auf die Möglichkeit hingewiesen, die Entwicklung der App bei Gefallen durch eine Spende zu unterstützen.

QuickScan präsentiert sich als einfache und effektive App zum Scannen von Dokumenten mithilfe der iPhone-Kamera. Die Anwendung hat eine Texterkennung integriert und unterstützt mit Automatik-Optionen hinsichtlich der Benennung und nun auch dem Export der Dokumente.

Konkret bringt QuickScan in Version 5.0 die Möglichkeit, Siri-Kurzbefehle mit der App zu verknüpfen, beispielsweise um per Sprachkommando einen neuen Scan zu starten. Alternativ lassen sich neue Scans jetzt auch über ein Widget für den Home-Bildschirm einleiten. Darüber hinaus kommt mit dem Update die oben schon angeschnittene Option, neue Scans automatisch an einem bevorzugten Speicherordner abzulegen, ohne dass eine zusätzliche Aktion nötig ist.

Alles in allem ein hervorragendes Update für eine ohnehin schon gute App, die durch ihre Vielseitigkeit Systemfunktionen ebenso wie Konkurrenzprodukte in den Schatten stellt.