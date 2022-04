Geofencing und Wetter: Aqara-App mit neuen Automationsoptionen

Wenngleich sich ein Teil des Funktionsumfangs von Aqara Smarthome in gleicher oder zumindest ähnlicher Form auch über HomeKit bewerkstelligen lässt, lassen sich verschiedene erweiterte oder auf die einzelnen Geräte von Aqara bezogene Funktionen über den Bereich „Automation“ in der Hersteller-App ansteuern, dazu zählt auch das zu teilen auch in HomeKit gespiegelte Alarm-System, bei dem die Hubs teilweise als Sirenen oder Alarmleuchten agieren.

Aqara hat seine Smarthome-App mit der neuen Version 2.5 um zusätzliche Automationsfunktionen erweitert. Für Nutzer des Systems könnten insbesondere die integrierten Geofencing-Automationen von Interesse sein, ergänzend gibt es nun auch die Möglichkeit, aktuelle Wetterereignisse in die Automationen mit einzubeziehen. Letzteres würden wir mit Ausnahme der in diesem Zusammenhang ebenfalls verfügbaren Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang allerdings mit Vorsicht behandeln, da hier nur allgemeine und dementsprechend mit Blick etwa auf den Eintritt von Regen oder Temperaturschwankungen sicher nicht sonderlich verlässliche Angaben zugrunde liegen.

