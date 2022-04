„AirDrop-Hack“: Virale Werbung für gebrauchte iPhones

Angeblich wurde die Aktion mittels eines in einer Trinkflasche verstecken und modifizierten iPhones durchgeführt, das AirDrop-Anfragen an die im Apple Store ausgestellten Testgeräte geschickt hat. Wenn potenzielle iPhone-Käufer die Anfrage angenommen haben, wurden sie zu den auf der Webseite des Händlers vergünstigt angebotenen Gebrauchtgeräten geleitet.

Der Hardware-Händler Back Market macht mit einer kreativen Werbeaktion für seine generalüberholten iPhone-Modelle auf sich aufmerksam. Per Video rühmt sich das Unternehmen damit, Kunden in den Apple Stores in Berlin, Paris und London per AirDrop Werbung für die eigenen Geräte geschickt zu haben.

