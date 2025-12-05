Garmin inReach Mini 3 Plus: Neues Satelliten-SOS mit Touchdisplay

Garmin erweitert sein Sortiment an Satelliten-Kommunikationsgeräten um das inReach Mini 3 Plus. Das kompakte Gerät richtet sich an Menschen, die in Regionen unterwegs sind, in denen herkömmliche Netze nicht verfügbar sind.

Es ermöglicht Nachrichtenversand, Standortfreigabe und eine Notrufauslösung über das Iridium Satellitennetz. Das Modell besitzt ein Farb- und Touchdisplay sowie ein robustes Gehäuse, das Stößen und extremen Wetterbedingungen standhält. Die Akkulaufzeit beträgt nach Herstellerangaben bis zu 350 Stunden bei zehnminütigem Trackingintervall. Für die Nutzung ist ein Satellitenabonnement mit Monatskosten zwischen 9,99 und 59,99 Euro erforderlich.

Nachrichten, Standorttracking und App-Anbindung

Das Gerät unterstützt Textnachrichten mit bis zu 1.600 Zeichen, die direkt über die Touchdisplay-Tastatur versendet werden können. In Verbindung mit einem Smartphone lassen sich über die Garmin Messenger App auch Gruppenunterhaltungen führen und Fotos austauschen.

Neu ist die Möglichkeit, kurze Sprachnachrichten aufzunehmen oder zu empfangen. Diese lassen sich auf Wunsch in Textform anzeigen. Für die Tourenplanung kann das Gerät mit der Garmin Explore App gekoppelt werden. Nutzerinnen und Nutzer können den eigenen Standort über LiveTrack teilen. Die Ortungsfunktion basiert auf der globalen Iridium-Abdeckung und ermöglicht eine fortlaufende Positionsübermittlung an ausgewählte Kontakte.

Notrufabwicklung über internationale Leitstelle

Im Ernstfall kann ein SOS-Signal direkt über eine Taste ausgelöst werden. Das Gerät stellt dann eine Verbindung zu Garmin Response her. Dort arbeitet ein Team, das rund um die Uhr erreichbar ist und bei der Koordination von Rettungsmaßnahmen unterstützt.

Die Leitstelle informiert sowohl die hinterlegten Kontakte als auch lokale Einsatzkräfte und hält während der Rettung den Austausch aufrecht. Das inReach Mini 3 Plus ist ab sofort für 499,99 Euro erhältlich. Der Vorgänger kostet 249 Euro.