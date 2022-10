Geheimtipp Quick Launch: Für eigene Widgets unter iOS 16

Der App-Entwickler Sindre Sorhus sorgt verlässlich für sympathische Produktivitäts-Anwendungen, die im Dickicht von Abo-Applikationen und halbgaren Schnellschüssen immer wieder positiv hervorstechen.

Jüngstes Projekt des in Bangkok ansässigen Programmierers, der seine Open-Source-Arbeiten übrigens vollständig über Community-Spenden finanziert, nennt sich Quick Launch und ist ein kleiner Widget-Baukasten, mit dessen Hilfe sich individuelle Widgets für den Sperrbildschirm unter iOS 16 erstellen lassen.

Die komplett kostenlose Anwendung versteht sich dabei auf drei unterschiedliche Widget-Typen, die in einem einfachen Zwei-Schritt-Verfahren auf den Sperrbildschirmen aktueller iPhone-Modelle platziert werden können.

Apps, Kurzbefehle und URLs

Zuerst nutzt ihr die Quick Launch-Applikation um einen der drei Widget-Typen zu erstellen. Hier könnt ihr zwischen dem Ausführen eines Kurzbefehls, dem Start einer App und dem Öffnen einer beliebigen URL wählen.

In der Quick Launch-Anwendung wählt ihr dafür den entsprechenden Typen und füllt danach die zugehörigen Felder aus, wählt also das anzuzeigende Icon, legt Web-Adresse oder App-Namen fest. Anschließend begibt man sich noch kurz in die Home-Screen-Konfiguration, wo die eigentlichen Widgets auf dem Sperrbildschirm platziert werden. Hier wählt man nun die Quick Launch-Anwendung aus und gibt an, welches der im Vorfeld vorbereiteten Widgets geladen werden soll. Fertig.

Abgesehen von Echtzeitdaten, wie Wetter- und Kalender-Informationen, für die eine entsprechende Anwendung im Hintergrund aktiv sein muss, liefert uns Quick Launch damit einen Großteil der schlichten Widget-Funktionen, die im Alltagseinsatz durchaus hilfreich sein können.

Nur wenige Widget-Highlights

Der nur 8 MB kleine Download macht die Personalisierung des Sperrbildschirms angenehm einfach und gehört zu den ausgesprochenen App-Empfehlung, was die mit iOS 16 neu eingeführten Sperrbildschirm-Widgets angeht.

Erstaunlicherweise gibt es in eben jener Widget-Klasse davon bislang nur wenige. Abgesehen von Lock Flow versucht die überwiegende Anzahl der neuen Widget-Apps mit der temporären Attraktivität der kleinen Info-Anzeigen vor allem zum Abschluss von Jahres- und Wochen-Abonnements zu drängen und bietet häufig dennoch nur einen schlichten Basisumfang an Funktionen an.