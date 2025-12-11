Powerbank mit ausklappbarem Eurostecker
Haribo erweitert Ladezubehör auch um ungewöhnliche Modelle
Der Einstieg von Haribo in den Markt für Ladezubehör hat im August für ungläubige Blicke gesorgt. Die ersten Netzteile und Adapter des Süßwarenherstellers wurden gemeinsam mit dem Zubehöranbieter HKDC Global veröffentlicht und deckten mehrere Einsatzzwecke ab.
Dazu gehörten Ladegeräte für die Apple Watch, kompakte USB-C-Modelle sowie Netzteile mit mehreren Ports für iPhone, iPad und MacBook. Nun wird das Sortiment um weitere Geräte erweitert, die sich vor allem durch ungewöhnliche Formfaktoren und integrierte Kabel auszeichnen.
Powerbanks und neue Netzteile im kompakten Format
Besonders auffällig ist die neue Haribo Powerbank mit 5.000 mAh. Sie kombiniert einen ausklappbaren Eurostecker mit einem integrierten USB-C-Kabel und einem zusätzlichen Anschluss. Dadurch lässt sich der Akku direkt an der Steckdose laden, ohne ein separates Netzteil mitführen zu müssen.
Die Leistung von bis zu 22,5 Watt eignet sich für das schnelle Laden aktueller Smartphones und kleinerer Geräte. Eine LED zeigt den Ladestand an. Die Powerbank fällt nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre Gestaltung auf und zielt auf Nutzer, die ein leichtes und vielseitiges Ladegerät bevorzugen.
Ergänzend dazu gibt es eine kompaktere Powerbank mit 10.000 mAh, die ein USB-C-Kabel im Trageband integriert. Das Modell soll sich vor allem für Anwender eignen, die ein möglichst kleines Zusatzladegerät suchen und auf separate Kabel verzichten möchten.
Neben den mobilen Akkus erscheinen weitere Netzteile mit integrierten Kabeltrommeln. Ein neues 30-Watt-Modell verfügt über ein ausziehbares USB-C-Kabel und zwei USB-C-Anschlüsse. Die Kabellösung ist stufenlos verstellbar und verschwindet nach dem Ladevorgang automatisch im Gehäuse. Damit entfällt das Mitführen eines zusätzlichen Ladekabels. Für Anwender mit höherem Bedarf kommt außerdem ein 65-Watt-Netzteil mit einziehbarem Kabel sowie Multiport-Design auf den Markt.
Angebot für Apple-Watch-Nutzer
Zu den interessantesten Neuzugängen gehört ein reduziertes Ladegerät, das einen magnetischen Ladepunkt für die Apple Watch mit einem 20-Watt-USB-C-Port kombiniert. Es ersetzt ein separates Watch-Ladekabel und dient gleichzeitig als Schnellladegerät für das iPhone. Dieses Modell liegt aktuell bei 17 Euro und bietet einem breiten Gerätepark eine einfache Stromversorgung.
Leistungsstarkes Desktop-Modell
Für Nutzer mit vielen Geräten ergänzt Haribo das Portfolio um ein 240-Watt-Tischladegerät. Die sechs Ports verteilen die Leistung auf mehrere USB-C- und USB-A-Anschlüsse. Damit lassen sich Smartphone, Tablet und Notebook parallel laden. Die Ausführung richtet sich an Anwender, die am Schreibtisch oder unterwegs mehrere Geräte mit einer zentralen Lösung betreiben möchten.
Da hat sich jemand mal echt Gedanken gemacht, prima.
Gerade der Netzschalter in Form eines Gummibärchens ist ein Eycatcher.
Schade, dass man die Möglichkeit übersehen hat, Status-LEDs in Gummibärenform zu gießen und rot/gelb/grün leuchten zu lassen.
Alles daran ist einfach ungewöhnlich.
Was kommt als Nächstes? Ein Elektroauto von Dr. Oetker?
Milky Way plant ein Navy, Mars einen neuartigen Antrieb ….
Milkyway mit eigner seeflotte? Zum glück bin ich nicht nah am wasser gebaut :D
Haha finde ich auch, alleine die Tatsache das da Haribo drauf steht und ein Gummibärchen als Logo, sorry aber für Kids ok, im Büro eher ein Gag.
Ein Mettigel von der Deutschen Telekom
Eine Reederei hatte man ja bei Dr. Oetker bis 2017 mit Hamburg Süd noch. Ungewöhnlich ist eher, dass man es auch als Haribo branded aber das finde ich eigentlich ganz sympathisch.
Design weiß ich jetzt nicht so, aber endlich mal klappbarer Eurostecker an einer Powerbank. Also Netzteil und Powerbank in einem. Das ist schon eine sehr gute Kombination zum Reisen. Neben dem integrierten Kabel gibt es auch einen weiteren USB-C Ausgang.
Kennt da jemand andere tolle Produkte? Genial wäre Powerbank mit MagSafe und Apple Watch Puck und klappbarer Eurostecker.
Apple Watch wird nicht mit Fast Charging geladen. Zum schnellen Laden auf Reisen ungeeignet.
Na da gibt es kein einziges Netzteil auf dem Markt mit integriertem USB C Kabel und integriertem Fast Charging für die Apple Watch. Idealerweise noch mit klappbaren Netzstecker.
Apple Watch Fast Charging gibt es nur gegen extrem hohe Lizenzgebühren. Deshalb gibt es das nahezu nie bei einem Dritthersteller. Auf Reisen und im Alltag brauche ich nie Fast Charging, ich lade beim Schlafen. Klar, Bedürfnisse sind anders. Aber zwischen Fast Charging und Normal liegen auch keine Stunden.
Wenn es bei einer Apple Watch auf fast charging während der Reise ankommt ist wohl eher der Anwender für die Nutzung ungeeignet und sollte sich besser eine mechanische Uhr mit Automatik zulegen. ;-)
Das Geniale daran: wenn man die Geräte nicht mehr benötigt, kann man sie einfach aufessen. Haribo macht Kinder froh…
Wer kauft sowas
Die Sachen sind (auch wenn sie teilweise nicht so ausschauen) wohl qualitativ auch sehr gut. und die Powerbank war zeitweise nicht mehr lieferbar weil sich das wohl über die Backpacker Foren verbreitet hat. Die Powerbank ist wohl so das beste was du bzgl. Gewicht (zu einem super Preis) aktuell kaufen kannst (sofern einem die Optik egal ist)
Schuster bleib bei deinen Schuhen!
Nein: „…bei deinen Leisten.“
Das sieht eher aus wie ein Werbegeschenk…
Die Qualität ist ganz gut. Der gleiche chinesische Hersteller vertreibt die Geräte auch etwas günstiger ohne Gummibärchen-Bild drauf unter der Marke Topadre.
Die Powerbank mit Netzteil und Klappstecker ist ein komischer Kompromiss, weil der EU-Stecker trotzdem klobig außen dran hängt. Beim US-Modell kann man den US-Stecker einfach komplett in das Gehäuse klappen. So wird eher ein Schuh draus.
Danke dir für die Nennung der Marke. So habe ich mir das Ding mal bestellt.
Gewinnspanne und aktuelle Nachfrage passen aktuell scheinbar gut bei Lade-Equipment.
Ich würde gerne wissen, ob sich Hans Riegel beim Anblick dieser Sachen im Grab herumdreht…
Wenn er auch ein guter Geschäftsmann war, sicherlich nicht.
Cool wäre es, wenn man die Powerbank mit Gummibärchen zur Stromerzeugung nutzen könnte- also quasi eine Brennstoffzelle aus Goldbären.
Schnellladegerät Apple Watch? 2,5 Watt ist nicht schnell. Sondern Standard.