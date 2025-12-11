iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 991 Artikel

Powerbank mit ausklappbarem Eurostecker

Haribo erweitert Ladezubehör auch um ungewöhnliche Modelle
Der Einstieg von Haribo in den Markt für Ladezubehör hat im August für ungläubige Blicke gesorgt. Die ersten Netzteile und Adapter des Süßwarenherstellers wurden gemeinsam mit dem Zubehöranbieter HKDC Global veröffentlicht und deckten mehrere Einsatzzwecke ab.

Haribo Klapp Powerbank

Dazu gehörten Ladegeräte für die Apple Watch, kompakte USB-C-Modelle sowie Netzteile mit mehreren Ports für iPhone, iPad und MacBook. Nun wird das Sortiment um weitere Geräte erweitert, die sich vor allem durch ungewöhnliche Formfaktoren und integrierte Kabel auszeichnen.

Powerbanks und neue Netzteile im kompakten Format

Besonders auffällig ist die neue Haribo Powerbank mit 5.000 mAh. Sie kombiniert einen ausklappbaren Eurostecker mit einem integrierten USB-C-Kabel und einem zusätzlichen Anschluss. Dadurch lässt sich der Akku direkt an der Steckdose laden, ohne ein separates Netzteil mitführen zu müssen.

Haribo Geraete

Die Leistung von bis zu 22,5 Watt eignet sich für das schnelle Laden aktueller Smartphones und kleinerer Geräte. Eine LED zeigt den Ladestand an. Die Powerbank fällt nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre Gestaltung auf und zielt auf Nutzer, die ein leichtes und vielseitiges Ladegerät bevorzugen.

Produkthinweis
HARIBO Powerbank 5000mAh 22,5W Schnellladen, Faltbares Stecker Ladegerät mit Integriertes USB-C Kabel, Mini PD... 29,99 EUR

Ergänzend dazu gibt es eine kompaktere Powerbank mit 10.000 mAh, die ein USB-C-Kabel im Trageband integriert. Das Modell soll sich vor allem für Anwender eignen, die ein möglichst kleines Zusatzladegerät suchen und auf separate Kabel verzichten möchten.

Produkthinweis
HARIBO Mini Powerbank 10000mAh, 22,5W Schnellladung Integriertes Kabel, Kompakte Größe: 2,4 * 5,5 * 6,5cm / 165g,... 29,99 EUR

Neben den mobilen Akkus erscheinen weitere Netzteile mit integrierten Kabeltrommeln. Ein neues 30-Watt-Modell verfügt über ein ausziehbares USB-C-Kabel und zwei USB-C-Anschlüsse. Die Kabellösung ist stufenlos verstellbar und verschwindet nach dem Ladevorgang automatisch im Gehäuse. Damit entfällt das Mitführen eines zusätzlichen Ladekabels. Für Anwender mit höherem Bedarf kommt außerdem ein 65-Watt-Netzteil mit einziehbarem Kabel sowie Multiport-Design auf den Markt.

Produkthinweis
HARIBO 30W USB C Ladegerät mit Einziehbarem Ladekabel, Dual USB-C Schnellladegerät mit Kabel, GaN Netzteil Charger... 19,99 EUR

Angebot für Apple-Watch-Nutzer

Zu den interessantesten Neuzugängen gehört ein reduziertes Ladegerät, das einen magnetischen Ladepunkt für die Apple Watch mit einem 20-Watt-USB-C-Port kombiniert. Es ersetzt ein separates Watch-Ladekabel und dient gleichzeitig als Schnellladegerät für das iPhone. Dieses Modell liegt aktuell bei 17 Euro und bietet einem breiten Gerätepark eine einfache Stromversorgung.

Produkthinweis
HARIBO Ladegerät für Apple Watch, 3-in-1 20W USB C iPhone Ladegerät PD 3,0 Schnellladegerät für Apple Watch... 16,99 EUR 26,99 EUR

Leistungsstarkes Desktop-Modell

Für Nutzer mit vielen Geräten ergänzt Haribo das Portfolio um ein 240-Watt-Tischladegerät. Die sechs Ports verteilen die Leistung auf mehrere USB-C- und USB-A-Anschlüsse. Damit lassen sich Smartphone, Tablet und Notebook parallel laden. Die Ausführung richtet sich an Anwender, die am Schreibtisch oder unterwegs mehrere Geräte mit einer zentralen Lösung betreiben möchten.

Produkthinweis
Haribo 240W USB C Ladegerät, 6-Port GaN Schnellladegerät USB-C Netzteil PD3.1 PPS für MacBook Pro/Air, für iPhone... 69,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
11. Dez. 2025 um 08:56 Uhr von Nicolas


  • Da hat sich jemand mal echt Gedanken gemacht, prima.

    Gerade der Netzschalter in Form eines Gummibärchens ist ein Eycatcher.

  • Alles daran ist einfach ungewöhnlich.
    Was kommt als Nächstes? Ein Elektroauto von Dr. Oetker?

  • Design weiß ich jetzt nicht so, aber endlich mal klappbarer Eurostecker an einer Powerbank. Also Netzteil und Powerbank in einem. Das ist schon eine sehr gute Kombination zum Reisen. Neben dem integrierten Kabel gibt es auch einen weiteren USB-C Ausgang.
    Kennt da jemand andere tolle Produkte? Genial wäre Powerbank mit MagSafe und Apple Watch Puck und klappbarer Eurostecker.

  • Apple Watch wird nicht mit Fast Charging geladen. Zum schnellen Laden auf Reisen ungeeignet.
    Na da gibt es kein einziges Netzteil auf dem Markt mit integriertem USB C Kabel und integriertem Fast Charging für die Apple Watch. Idealerweise noch mit klappbaren Netzstecker.

    • Apple Watch Fast Charging gibt es nur gegen extrem hohe Lizenzgebühren. Deshalb gibt es das nahezu nie bei einem Dritthersteller. Auf Reisen und im Alltag brauche ich nie Fast Charging, ich lade beim Schlafen. Klar, Bedürfnisse sind anders. Aber zwischen Fast Charging und Normal liegen auch keine Stunden.

    • Wenn es bei einer Apple Watch auf fast charging während der Reise ankommt ist wohl eher der Anwender für die Nutzung ungeeignet und sollte sich besser eine mechanische Uhr mit Automatik zulegen. ;-)

  • Das Geniale daran: wenn man die Geräte nicht mehr benötigt, kann man sie einfach aufessen. Haribo macht Kinder froh…

    • Die Sachen sind (auch wenn sie teilweise nicht so ausschauen) wohl qualitativ auch sehr gut. und die Powerbank war zeitweise nicht mehr lieferbar weil sich das wohl über die Backpacker Foren verbreitet hat. Die Powerbank ist wohl so das beste was du bzgl. Gewicht (zu einem super Preis) aktuell kaufen kannst (sofern einem die Optik egal ist)

  • Electrocker2000
  • Die Qualität ist ganz gut. Der gleiche chinesische Hersteller vertreibt die Geräte auch etwas günstiger ohne Gummibärchen-Bild drauf unter der Marke Topadre.

    Die Powerbank mit Netzteil und Klappstecker ist ein komischer Kompromiss, weil der EU-Stecker trotzdem klobig außen dran hängt. Beim US-Modell kann man den US-Stecker einfach komplett in das Gehäuse klappen. So wird eher ein Schuh draus.

  • Gewinnspanne und aktuelle Nachfrage passen aktuell scheinbar gut bei Lade-Equipment.

  • Ich würde gerne wissen, ob sich Hans Riegel beim Anblick dieser Sachen im Grab herumdreht…

  • Cool wäre es, wenn man die Powerbank mit Gummibärchen zur Stromerzeugung nutzen könnte- also quasi eine Brennstoffzelle aus Goldbären.

  • Schnellladegerät Apple Watch? 2,5 Watt ist nicht schnell. Sondern Standard.

