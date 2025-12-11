Haribo erweitert Ladezubehör auch um ungewöhnliche Modelle

Der Einstieg von Haribo in den Markt für Ladezubehör hat im August für ungläubige Blicke gesorgt. Die ersten Netzteile und Adapter des Süßwarenherstellers wurden gemeinsam mit dem Zubehöranbieter HKDC Global veröffentlicht und deckten mehrere Einsatzzwecke ab.

Dazu gehörten Ladegeräte für die Apple Watch, kompakte USB-C-Modelle sowie Netzteile mit mehreren Ports für iPhone, iPad und MacBook. Nun wird das Sortiment um weitere Geräte erweitert, die sich vor allem durch ungewöhnliche Formfaktoren und integrierte Kabel auszeichnen.

Powerbanks und neue Netzteile im kompakten Format

Besonders auffällig ist die neue Haribo Powerbank mit 5.000 mAh. Sie kombiniert einen ausklappbaren Eurostecker mit einem integrierten USB-C-Kabel und einem zusätzlichen Anschluss. Dadurch lässt sich der Akku direkt an der Steckdose laden, ohne ein separates Netzteil mitführen zu müssen.

Die Leistung von bis zu 22,5 Watt eignet sich für das schnelle Laden aktueller Smartphones und kleinerer Geräte. Eine LED zeigt den Ladestand an. Die Powerbank fällt nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre Gestaltung auf und zielt auf Nutzer, die ein leichtes und vielseitiges Ladegerät bevorzugen.

Ergänzend dazu gibt es eine kompaktere Powerbank mit 10.000 mAh, die ein USB-C-Kabel im Trageband integriert. Das Modell soll sich vor allem für Anwender eignen, die ein möglichst kleines Zusatzladegerät suchen und auf separate Kabel verzichten möchten.

Neben den mobilen Akkus erscheinen weitere Netzteile mit integrierten Kabeltrommeln. Ein neues 30-Watt-Modell verfügt über ein ausziehbares USB-C-Kabel und zwei USB-C-Anschlüsse. Die Kabellösung ist stufenlos verstellbar und verschwindet nach dem Ladevorgang automatisch im Gehäuse. Damit entfällt das Mitführen eines zusätzlichen Ladekabels. Für Anwender mit höherem Bedarf kommt außerdem ein 65-Watt-Netzteil mit einziehbarem Kabel sowie Multiport-Design auf den Markt.

Angebot für Apple-Watch-Nutzer

Zu den interessantesten Neuzugängen gehört ein reduziertes Ladegerät, das einen magnetischen Ladepunkt für die Apple Watch mit einem 20-Watt-USB-C-Port kombiniert. Es ersetzt ein separates Watch-Ladekabel und dient gleichzeitig als Schnellladegerät für das iPhone. Dieses Modell liegt aktuell bei 17 Euro und bietet einem breiten Gerätepark eine einfache Stromversorgung.

Leistungsstarkes Desktop-Modell

Für Nutzer mit vielen Geräten ergänzt Haribo das Portfolio um ein 240-Watt-Tischladegerät. Die sechs Ports verteilen die Leistung auf mehrere USB-C- und USB-A-Anschlüsse. Damit lassen sich Smartphone, Tablet und Notebook parallel laden. Die Ausführung richtet sich an Anwender, die am Schreibtisch oder unterwegs mehrere Geräte mit einer zentralen Lösung betreiben möchten.